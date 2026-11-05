Kataš pred Partizan Mozzart Bet: Tajs najverovatnije igra; volim i cenim Beograd
Vreme čitanja: 3min | čet. 05.11.26. | 16:43
"Nema lakih utakmica i svakako ne u Beogradu pred tom publikom. Moramo biti spremni profesionalno i taktički. Potrebno je da budemo oprezni i da nemamo situacije u kojima padamo"
Posle serije teških gostovanja, ekipa Partizan Mozzart Beta konačno ima seriju utakmica kod kuće. Prvi u Beogradsku areni stiže Makabi, a meč između crno-belih i Ponosa Izraela na programu je sutra od 20.45.
Tim iz Tel Aviva nije dobro počeo sezonu i ima svega dve pobede u devet odigranih utakmica u Evroligi. Trener Makabija Oded Kataš svestan je da se njegova ekipa ne nalazi u dobrom momentu, kao i to da je klub debelo uzdrman kadrovskim potresima.
"Nema lakih utakmica i svakako ne u Beogradu pred tom publikom. Moramo biti spremni profesionalno i taktički. Potrebno je da budemo oprezni i da nemamo situacije u kojima padamo. Potrebno je da verujemo jedni u druge i u ono što radimo, kao i to da imamo punu koncentraciju nad onome što je pod našom kontrolom. Pravi trud, dobar govor tela, komunikacija, to je ono što nam je potrebno da bismo iz za nas ne toliko dobrog perioda", počeo je Kataš.
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Danas su se pojavile informacije da Makabi vrlo lako može da se raziđe sa centrom Danijelom Tajsom, a strateg izraelskog tima upitan je hoće li Nemac igrati u Beogradu.
"Najverovatnije da hoće, ali ne mogu da se obavežem i kažem koliko će to biti. Danijel, kao i svi ostali igrači, nam je važan i mora biti u pravoj formi. Kada nam zatreba, iskoristićemo ga".
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Makabi se i zvanično oprostio od Beograda, a svoje utakmice kao domaćin igraće na novoj destinaciji, tačnije na Kipru.
"Srećni smo svaki put kada imamo priliku da igramo sa našim navijačima. Potrebna nam je ta energija. Šteta što i dalje nema odluke da može a se igra u Izraelu. Ako pitate mene lično ako nije u Izraelu, onda mi teško pada što nismo u Beogradu jer ih cenimo i volimo. Međutim, ako je to za dobrobit kluba, onda ću prihvatiti", zaključio je šef struke Makabija.
Ponos Izraela u Beograd stiže u seriji od tri uzastopna evroligaška poraza, dok je Makabi doživeo za vikend težak neuspeh u derbiju sa Hapoelom. Problemi postoje jer klub ne može da nađe adekvatno pojačanje na poziciji pleja, iako je sve imao dogovoreno sa Kilijanom Hejsom, ali ih je nekadašnji član Sakramenta na kraju odbio.
EVROLIGA - 10. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Sreda
Real Madrid - Panatinaikos 112:115
/Feliz 27 - Nan 33/
Četvrtak
18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)
19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)
19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)
20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)
20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)
Petak
18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)
20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)
20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)
20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)
***Kvote su podložne promenama