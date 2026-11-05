Kataš pred Partizan Mozzart Bet: Tajs najverovatnije igra; volim i cenim Beograd

Danas su se pojavile informacije da Makabi vrlo lako može da se raziđe sa centrom Danijelom Tajsom, a strateg izraelskog tima upitan je hoće li Nemac igrati u Beogradu.

"Najverovatnije da hoće, ali ne mogu da se obavežem i kažem koliko će to biti. Danijel, kao i svi ostali igrači, nam je važan i mora biti u pravoj formi. Kada nam zatreba, iskoristićemo ga".

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Makabi se i zvanično oprostio od Beograda, a svoje utakmice kao domaćin igraće na novoj destinaciji, tačnije na Kipru.

"Srećni smo svaki put kada imamo priliku da igramo sa našim navijačima. Potrebna nam je ta energija. Šteta što i dalje nema odluke da može a se igra u Izraelu. Ako pitate mene lično ako nije u Izraelu, onda mi teško pada što nismo u Beogradu jer ih cenimo i volimo. Međutim, ako je to za dobrobit kluba, onda ću prihvatiti", zaključio je šef struke Makabija.

Ponos Izraela u Beograd stiže u seriji od tri uzastopna evroligaška poraza, dok je Makabi doživeo za vikend težak neuspeh u derbiju sa Hapoelom. Problemi postoje jer klub ne može da nađe adekvatno pojačanje na poziciji pleja, iako je sve imao dogovoreno sa Kilijanom Hejsom, ali ih je nekadašnji član Sakramenta na kraju odbio.

EVROLIGA - 10. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27 - Nan 33/

Četvrtak

18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)

19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)

19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)

20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)

20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)

Petak

18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama