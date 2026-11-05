Rascep u svlačionici Napolija: Na koga je ljut Politano i ko će da pomiri strance i Italijane?
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 16:28
Odgovorna je i uprava kluba koje nije prepoznala značaj pojedinih veterana kada ih je ovog leta prodavala
Lorenco Luka i Kevin De Brujne su se častili psovkama, tu je već nešto moglo da se nagovesti. Postalo je javno kada je, u odsustvu kapitena Đovanija Di Lorenca, Mateo Politano izašao pred kamere i rekao da bi voleo da je i neko od saigrača tu pored njega da navijačima objasni teškog poraza od Porta (1:4), a ne “kao i uvek” samo Italijani. Nešto je očigledno zavarničilo i mediji sa Apenina odmah su počeli da spekulišu o tome šta se krije iza tog nezadovoljstva.
Gazeta delo Sport prva se javila da kaže da je Politano direktno ciljao na dvojicu osumnjičenih: Franka Angisu i veterana Amira Rahmanija, sa šestogodišnjim stažom u Napulju. Ne zbog toga što su oni posebno krivi za poraz na stadionu Dragao, već zato što su na terenu među važnijima u timu, ali nikada nisu tu da preuzmu odgovornost posle neuspeha.
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Delimično opravdanje za Angisu moglo bi da bude to što je on inače povučen tip, koji je ostao bez prijatelja kada su klub napustili Viktor Osimen i Žuan Žezus.
Baš tu leži i odgovornost kluba. Naravno da u svlačionici sa 25 muškaraca nisu svi najbolji prijatelji. Di Lorenco, Politano i Leonardo Spinacola su recimo veliki prijatelji i privatno. Ali pošto su stranci sada većina nema onih koji će da ujedine ekipu. A i među strancima su neki nezadovoljni partijom u Portugaliji, Skot Mektomini i Rasmus Hejlund su to javno isticali, ovaj drugi je rekao da “svi moraju da se pogledaju u ogledalo“.
Neko će sada morati da uzme odgovornost da ugovori primirje. Žesus je to radio dok nije otišao u Veneciju. Čak i Paskvale Mazoki, bez obzira na to što nije imao toliko važnu ulogu na terenu. Mediji sada spočitavaju upravi da nije na vreme prepoznala njihov značaj za svlačionicu.
Stranci? Navodno ne previše zainteresovani da preuzmu ulogu medijatora. Recimo, Noa Lang i David Neres se drže zajedno i kada igraju i kada ne igraju, ali nemaju previše kontakta sa ostatkom ekipe. Kao braća su i Alison i Žiovane, ali sami za sebe. Slobodno vreme zajedno provode i Mektomini i Bili Gilmur. De Brujne, Stanislav Lobotka i Hejlund su pokretači na terenu, sa svima mahom u OK odnosima, ali kad otkuca da je kraj radnog vremena svak ide svojoj kući. Nema tu nekog druženja.
Još jednom: sve je to donekle normalno. Bajkovite su uglavnom priče o nekoj velikoj ljubavi u ekipi, ali često netačne. I to može tako da funkcioniše kada ima rezultata. Kada nema, kad krene pritisak sa tribina, onda se varnica lako pretvori u požar. A, svlačionica Napolija trenutno liči na bure baruta. I moraće to hitno da reši kako situacija ne bi eskalirala.
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