Silva: Kako do titule? Samo serijom pobeda

Trijumfom nad Vitorijom, Benfika bi se domogla drugog mesta, ali neće Orlovima biti jednostavno. Marko Silva je potvrdio da će na ovom susretu biti lišen usluga mladog Danijela Banjakija, Jakuba Kaminskog te Klemona Lenglea i Enca Berenačee.

19.00: (1,23) Benfika (6,50) Gimarais (12,0)

Ipak, dobra vest je što će moći da računa na oporavljene Aleksandera Baha i Georgija Sudakova.

"Dugo godina smo na ovom nivou. Nikada još nismo imali ovako nešto, da umesto dve, imamo tri nedelje pauze. Imao sam na raspolaganju za samo šestoricu igrača, uz B tim. Nije bilo prijatno, ali takav je raspored. Na nama je da radimo u okvirima zadatog, da podsetimo igrače da je važno da zadržimo koncentraciju i da dosegnemo željeni nivo igre i intenziteta. Neki od mojih igrača igrali su četiri meča u 15 dana, ali neki isu bili mnogo uključeni", kaže Marko Silva.

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Bivši menadžer Fulama kaže da je cilj jasan, a to je borba za prvo mesto. Za tako nešto biće neophodno da se iz nedelje u nedelju pobeđuje.

"Moramo da pobeđujemo. I pre pauze, imali smo jasan cilj, da budemo prvi. Dok je manje više teško gledati na tabelu, nema drugog rešenja osim da pobeđujemo. Pritisak je uvek tu, u bilo kom smeru a gledamo. To je normalno za klub ove veličine. Možda to nije najprijatnije, ali samo jedno je rešenje, nastaviti sa pobedama, napredovati kao tim i imati jasan identitet. Čak i na mečevima na kojima nismo pobeđivali, naša sposobnost bila je jasna, pokazali smo šta možemo i sa deset na terenu", priznao je Silva.

Zanimljivo je da je Benfika upisala četiri uzastopne pobede nad Vitorijom, a na tri poslednje rezultat je bio identičan 3:0.

Gosti imaju niz od 33 utakmice na kojima nisu uspeli da savladaju ekipu iz Lisabona. Šest puta su igrali nerešeno, a izgubili su na 27 utakmica. Poslednji put su Benfiku pobedili u Kupu Portugala u maju 2013. kada su u Lisabonu pobedili sa 2:1.

Uz sve to, Vitorija je u užasnoj formi. Od početka maja u mečevima za bodove ima sedam poraza uz dva remija i samo jednu pobedu.

PRIMEIRA – 8. KOLO

Petak

Moreirense - Žil Visente 0:1 (0:0)

/Valas Franka pen 90/

Braga - Sporting Lisabon 1:2 (1:0)

/Rui Silva ag 41 - Suarez 66, Bernardo ag 71/

Subota

Maritimo - Porto 1:2 (1:1)

/Šalai 16 - Froholt 42, Pjetuševski 86/

Akademika Viseu - Estoril 2:1 (1:0)

/Kahraman 29, Maseguem 88 - Guitane 56/

Kasa Pija - Santa Klara 0:1 (0:1)

/Vaskonselos 90+2/

Nedelja

16.30: (2,15) Rio Ave (3,40) Nasional (3,40)

19.00: (1,23) Benfika (6,50) Gimarais (12,0)

21.30: (2,15) Aruka (3,45) Estrela Amadora (3,35)

Ponedeljak

21.15: (1,85) Famalikao (3,50) Alverka (4,40)

***kvote su podložne promenama