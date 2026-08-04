Silva stigao u Madrid: Realu je nemoguće reći ‘ne’, igrati za najveći klub je ostvarenje sna

Osvrćući se na svoj prvi dan treninga, priznao je da je posao zahtevan, ali je istakao pozitivnu atmosferu unutar grupe.

„Umoran sam. Prvi trening je bio naporan, ali mi je veoma drago što sam upoznao saigrače. Neke od njih već dobro poznajem jer sam mnogo puta igrao protiv njih. Ekipa je veoma fokusirana, a ovde se osećam kao kod kuće”, objasnio je on.

Silva je naravno govorio i o svom sunarodniku Žozeu Murinju, pod čijom će komandnom palicom igrati u Realu:

„Više puta smo bili rivali, a sada smo na istoj strani. On je trener koji mnogo znači portugalskom fudbalu; još odmalena smo pratili njegove timove, a on je uvek promovisao Portugaliju na najvišem nivou. Veoma sam srećan što mogu da počnem saradnju i učim od njega.”

Upitan na kojoj poziciji može najviše da doprinese novom klubu, opisao je sebe kao svestranog, timski orijentisanog igrača.

„Vredan sam radnik, uvek pokušavam da učinim one oko sebe boljim. Uvek pokušavam da budem dostupan na nekoliko pozicija kako bih pomogao timu. Mogu da se uklopim na mnogo mesta i biću spreman za sve što Real Madridu zatreba.“

Fudbaler koji narednog ponedeljka treba da napuni 32 godine objasnio je da je ponuda kluba bila takva da se nije postavljalo nikakvo pitanje, te ju je prihvatio bez oklevanja.

„Kada je stigao poziv Real Madrida, bilo je nemoguće reći 'ne'; nisam se ni trenutka dvoumio. Nakon što sam toliko puta igrao protiv Reala, čovek može da oseti koliko je veličanstveno biti ovde i koliko je impozantan stadion 'Bernabeu'. To što sam blizu porodice, veoma blizu Portugalije i u okruženju sa veoma sličnom kulturom, takođe pomaže. Ali, san o igranju za najbolji klub u istoriji fudbala predstavlja pravu privilegiju.”

Na kraju je govorio o fudbalerima koji su uticali na njega, pomenuvši i jedno ime koje je podjednako igračka i trenerska legenda Reala:

„Ima ih mnogo, a Zidan je nesumnjivo jedan od njih. Tu su i Rui Košta, kao igrač Benfike i Portugalije, kao i Modrić, koji mi je bio veliki uzor i primer, kako na terenu, tako i van njega. Zidan je možda među pet najboljih igrača u istoriji fudbala. Igrao je manje-više na mojoj poziciji, a dok sam bio dete, posmatrao sam kako kontroliše loptu i kako igra”, zaključio je Bernardo Silva.