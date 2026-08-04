Velez vlada Klausurom, za Sampaolija treća – sreća
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 02:05
Pogodak 17-godišnjeg Agirea rešio argentinski derbi
Uzbudljiva noć u argentinskom fudbalu, jedina dva tima sa stoprocentnim učinkom nakon prva dva kola Grupe A Klausure, Velez Sarsfild i Independijente, međusobno su ukrstila koplja u derbiju. Domaćin je slavio sa 1:0 i ostao usamljen na čelu tabele.
Gol odluke postigao je rezervista Tiago Agire u 70. minutu, svega 13 minuta nakon što je ušao u igru. Bila je to sjajna izmena trenera Sebastijana Domingeza, ubacio u igru 17-godišnjeg napadača i vrlo brzo mu se to isplatilo. Ipak, najveći deo posla kod gola odradio je Hoakin Garsija, pošto je sjajno centrirao iz okreta sa desnog krila, a Agire je glavom savladao do tog momenta sjajnog, a u toj akciji nemoćnog Rodriga Reja. Prvi primljen gol Independijentea tek u trećem kolu.
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Sve kad se sabere, Velez je bio bolji možda baš za taj jedan pogodak. U prvom poluvremenu nije bilo udaraca u okvir gola na obe strane, svoj prvi gosti su uputili tek u 80. minutu. Nije slavno prošao povratak na mesto uspeha sadašnjeg trenera Independijeneta Gustava Kinterosa, koji je pre početka meča počašćen ovacijama od strane navijača kojima je pre tri godine doneo titulu prvaka.
A, kad smo već kod trenera, noć je obeležila i ubedljiva pobeda u gostima Taljeresa nad Platenseom (4:0). U trećem kolu prvi bodovi za četu Horhea Sampaolija.
ARGENTINA 1, KLAUSURA – 3. KOLO
Subota
Himnsija Mendoza – Union Santa Fe 2:0 (0:0)
/Modika 45+5pen, 50/
Estudijantes Rio Kvarto – Banfild 0:0
Belgrano - Argentinos Juniors 0:1 (0:1)
/Alvarez 45+1/
Estudijantes - Defensa i Hustisija 3:0 (3:0)
/Kariljo 9, Piovi 16, Palasios 36/
Nedelja
Rasing - Tigre 1:3 (0:2)
/Vergara 65 – Martinez 19, Garaj 26, Ruso 51/
Deportivo Rijestra - Barakas Sentral 0:1 (0:1)
/Maroni 72/
Aldosivi - Himnasija La Plata 1:2 (0:1)
/Gaitan 78 - Auzmendi 40, Kolazo 66/
Njuels Old Bojs Boka Juniors 2:2 (0:1)
/Kokaro 50, Rehiardo 59 - Askasibar 30, Velasko 81/
Ponedeljak
River Plejt - Rosario Sentral 0:1 (0:1)
/Otamendi 27ag/
Lanus - Instituto Kordoba 0:1 (0:0)
/Alarkon 90+2/
Sarmijento - Independijente Rivadavija 2:1 (2:1)
/Martinez 12, Mavilja 37 - Fernandez 31/
Platense - Taljeres 0:4 (0:1)
/Rik 43, 74, Depijetri 69, Kristaldo 77/
Velez Sarsfild - Independijente 1:0 (0:0)
/Agire 70/
Utorak
02.15: (2,10) Urakan (3,15) Atltiko Tukuman (3,90)
02.15: (3,10) Kordoba Santijago (3,05) San Lorenco (2,50)
***kvote su podložne promenama