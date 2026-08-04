Velez vlada Klausurom, za Sampaolija treća – sreća

Uzbudljiva noć u argentinskom fudbalu, jedina dva tima sa stoprocentnim učinkom nakon prva dva kola Grupe A Klausure, Velez Sarsfild i Independijente, međusobno su ukrstila koplja u derbiju. Domaćin je slavio sa 1:0 i ostao usamljen na čelu tabele.

Gol odluke postigao je rezervista Tiago Agire u 70. minutu, svega 13 minuta nakon što je ušao u igru. Bila je to sjajna izmena trenera Sebastijana Domingeza, ubacio u igru 17-godišnjeg napadača i vrlo brzo mu se to isplatilo. Ipak, najveći deo posla kod gola odradio je Hoakin Garsija, pošto je sjajno centrirao iz okreta sa desnog krila, a Agire je glavom savladao do tog momenta sjajnog, a u toj akciji nemoćnog Rodriga Reja. Prvi primljen gol Independijentea tek u trećem kolu.