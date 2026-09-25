Sinoć nas u 90+5 zavio u crno, danas podigao: Reprezentacija do 18 godina srušila Rusiju

Sinoć je seniorski tim Srbije bacio u vodu početak još jednog ciklusa primljenim golom od Grčke u 90+5. minutu. Slaba će to biti uteha, ali je danas 90+5. minut za Srbiju bio srećan. Mlada reprezentacija Srbije do 18 godina savladala je vršnjake iz Rusije rezultatom 3:2 u prijateljskoj utakmici odigranoj na stadionu Voždovca. Izabranici Igora Matića tako su upisali pobedu u periodu u kom se reprezentacija polako približava najvažnijem izazovu za ovu generaciju, Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, koje će od 19. novembra biti održano u Kataru.

Srbija je do prednosti stigla u 37. minutu kada je mrežu Rusije zatresao Novak Stevanović, ali je već u 44. Rusija izjednačila golom Stepana Bogdanova. Samo tri minuta nakon početka drugog poluvremena prednost Orlićima vratio je Danilo Žarković. Delovalo je tada da će domaći tim mirno privesti utakmicu kraju, ali su Rusi u završnici ponovo izjednačili preko Danile Popkova u 86. minutu. Ipak, Srbija je sačuvala najbolji odgovor za sam kraj. U petom minutu nadoknade domaći su izborili korner, a posle centaršuta najviši u kaznenom prostoru bio je Jovan Mitrović. Odlično je reagovao glavom i pogodio mrežu Rusije za konačnih 3:2 i slavlje mladih reprezentativaca Srbije.