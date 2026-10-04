Skaloni u susret Mesijevom odlasku: Ništa više neće biti isto

„Da imamo stadion veličine pet Monumentala, bio bi pun. Dobijam poruke sa svih strana i ne mogu čak ni da postignem da objasnim ljudima koliko je teško doći do ulaznica“, pričao je Skaloni.

Ali, svestan je selektor Albiselesta da je to noć kakve možda nikada više neće biti u istoriji argentinskog fudbala.

„Mogu samo da zamislim kakve su emocije kod svih, pogotovo kod Lea. Od momenta kada bude zakoračio na teren Monumentala, biće to nezaboravni trenuci za sve. Zahvalan sam što sam deo svega toga. To će biti njegov dan, dan njegovih saigrača, koji će mu pokloniti najveće fudbalsko zadovoljstvo, a koje je on zaslužio“.

Svestan je Skaloni da Argentina polako mora da se okreće ka danima kada više neće moći da računa na Mesija.

„Ostaje samo nostalgija zbog toga što on neće biti tu sama više. To više nije pitanje samo fudbala, jer mi moramo da nastavimo da igramo. Ali, sam osećaj kada je on prisutan je jedinstven. Voleo bih da ljudi to razumeju, šta Mesi donosi sve na fudbalski teren: za protivnike, za saigrače, za navijače. Ja to nisam video kod bilo koga drugog. Reprezentacija Argentine će nastaviti da postoji, ali ništa više neće biti isto“.

Pričao je Skaloni još malo o Mesijevom uticaju van terena.

„On je neverovatan primer: prvi dolazi, poslednji odlazi. To kako vodi račina o sebi, kako se priprema za svaku utakmicu... Kakav je fenomen vidi se po načinu kako igra, međutim, postoje iza toga stvari koje samo njegovi saigrači vide. Njegov odlazak ne može da se uporedi ni sa kim drugim“, podvukao je Lionel Skaloni.