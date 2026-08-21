Sluti na kraj lepe priče: Duarte želi u Brazil po svaku cenu zbog porodice i ženskog faktora

Priča Bruna Duartea u Beogradu traje, ali uskoro bi trebalo da dobije kraj. Ne baš tako lep kao ostatak mandata, ali i to je fudbal.

Nije tajna da Duareta želi velikan brazilskog fudbala Vasko da Gama i da je Crvenoj zvezdi ponudio, bar prema pisanju tamošnjih medija, milion i po evra. Očekivala se veća zarada od Duartea, ali je u međuvremenu Brazilac ušao u poslednju godinu ugovora. Uz sve to, potencijalni odlazak iz Crvene zvezde povezan je i sa porodičnim razlozima. Kako se može čuti u krugovima bliskim srpskom šampionu, Duarte po svaku cenu želi da se vrati u otadžbinu. Na takvu njegovu odluku utiču i porodični razlozi. Supruga Bruna Duartea živi u Brazilu sa decom i, sasvim razumljivo, želi da ima svaku vrstu pomoći. A i prosto rečeno – da živi sa mužem.

Susretali su se u Crvenoj zvezdi sa sličnom problematikom. I Piter Olajinka je imao isred sebe porodični zahtev da se leta 2024. godine vrati u Prag. Rukovodstvo crveno-belih je bilo vrlo rigidno, čak je u jednom trenutku pokrenulo disciplinski postupak protiv Olajinke zbog vršenja pritiska. Na kraju tog leta Olajinka je bio jedan od ključnih faktora u pobedi nad Bode Glimtom.

Na Marakani sumnjaju da je Bruno Duarte prijavljivanjem povrede uoči duela sa Viktorijom Plzenj želeo da izrvši blagi pritisak. Odnosno svima stavi do znanja da ne vidi sebe u Beogradu...

Deluje na rastanak. Pred dolaskom je Bamba Dijeng.