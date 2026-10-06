Rezzime jučerašnjeg dana (ponedeljak): Zar ste sumnjali u Francuze?

ZAOKRUŽENO

FRANCUSKA - BELGIJA (tip 1, kvota 1,53) – rezultat 4:1

Suočavala se Francuska u Sent Deniju, u četvrtom kolu Lige nacija sa prvim porazom od Belgije u takmičarskim duelima posle gotovo pola veka, gubila je od 35. do 77. minuta, a onda je Zinedin Zidan, sa klupe podigao majstore i pustio ih da igraju fudbal kao što ga je on nekada igrao - lepršavo, dominantno, prefinjeno, ali u konačnici surovo!

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ITALIJA - TURSKA (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 3:1

Italija je po drugi put bila bolja od Turske. Nakon 4:1 u gostima sada je u Bolonji. Skamaka je u 26. minutu doveo Azure u vođstvo, a gosti su uspeli preko Simsira da izjednače u 51. minutu. Vrlo kratko je Turska uživala s bodom u džepu jer je Kalafiori u 64. minutu pogodio suparničku mrežu za 2:1. Italija je pobedu osigurala pred kraj meča, a strelac je bio Espozito.

RUMUNIJA - ŠVEDSKA (tip 2, kvota 1,80) – rezultat 0:1

Nakon dve trećine takmičenja i u Grupi 2 Lige nacija u B diviziji, još nemamo rasplet, ali se nazire… Odluka o direktnom plasmanu u elitni rang će pasti za mesec i kusur dana u Švedskoj, gde će se sastati domaćin i Bosna i Hercegovina. Najverovatnije će to biti njihov međusobni okršaj za prvo mesto i najverovatnije će BiH morati da juri pobedu.

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S. IRSKA - GRUZIJA (tip 1X, kvota 1,35) – rezultat 0:0

Ajzak Prajs imao je priliku da u 84. minutu iz penala donese, verovatno, pobedu svom timu. Ipak, sjajni Giorgi Mamardašvili je pokazao zašto ga je uzeo Liverpul. Poput mačke bacio se u svoju desnu stranu i odbranio šut vezisti severnoirske reprezentacije i engleskog VBA.

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MOS – KOKSVINGER (tip 2, kvota 1,70) – rezultat 0:2

U pitanju je bio susret Druge lige Norveške, poznate pod nazivom OBOS-ligen. Goste je bio dominatna, pogodio je po jednom u oba poluvremena i na najboljem je putu da se zajedno sa vodećim Havesundom vrati među tamošnju elitu.

KLUB LUHAN – GEN. LAMADRID (tip 1, kvota 1,63) – rezultat 1:0

S vremena na vreme veliki broj mozzartovih igrača se naglo okrene ka Južnoj Americci i upre prstom u njen najjužniji deo. A tamo fudbala koliko hoćeš, samim tim i prilika za klađenje. Ovaj put je fokus bio na ovom susretu argentinske Primere C, koji je prošao onako kako su se mnogi Mozzartovzzi nadali.

PRECRTANO

S. IRSKA - GRUZIJA (tip 1, kvota 2,40) – rezultat 0:0

Posle četiri utakmice u B diviziji Lige nacija Severna Irska je neporažena i vodeća na tabeli u konkurenciji Mađarske, Ukrajine i Gruzije. Teško da je iko to očekivao, ali sa večerašnjih 0:0 publika u Belfastu ne može biti zadovoljna.

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BIH - POLJSKA (tip 2, kvota 2,40) – rezultat 1:0

Bosna i Hercegovina je večeras u Zenici na mišiće i uz dozu sreće savladala Poljsku 1:0 golom iz penala u finišu meča i upisala minimalnu pobedu kojom ostaje u trci za prvo mesto. Gosti su se pokazali kao jako težak protivnik za domaće, bili čak i bliži pobedi, ali su naivno pali na kraju.

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UKRAJINA - MAĐARSKA (tip 1, kvota 2,70) – rezultat 1:2

Mađarska je na neutralnom terenu u slovačkoj Trnavi savladala Ukrajinu. Tot je bio strelac prvog gola na susretu, u 52. minutu. Potom su u završnici pala dva pogotka. Ukrajina je izjednačila golom Jaremčuka u 83, a samo dva minute kasnije Činger je bio strelac za novo mađarsko slavlje.

CRNA GORA - JERMENIJA (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 0:0

Moraće selekcija Mirka Ivanića malo tećim putem do prvog velikog cilja, odnosno plasmana u B diviziju. Posle tri vezane pobede, Crna Gora je stala pred dobro pupunjenim tribinama stadiona Budućnosti. Jermeni su došli i anestezirali domaću selekciju.

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