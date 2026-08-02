PSŽ krenuo u ofanzivu: Poslate milionske ponude u Italiju i Holandiju, uskoro i u Španiju
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 18:04
Prvak Evrope "napao" potpise Zajona Suzukija i Mike Godtsa, a na radaru je i Feran Tores
Neće još dugo prvak Evrope mirovati. Pari Sen Žermen zvančno zasad nije doveo nijednog igrača osim mladog golmana Alesandra Longonija (Milan, bez obeštećenja), a prodao je Gonsala Ramosa (Milan) i Kangin Lija (Atletiko Madrid) za 114.000.000 evra. Vreme je da polako troši deo tog novca. Dogovorio je Magnusa Aklijuša iz Monaka za 50.000.000 evra, a prema informacijama iz zapadne Evrope još tri fudbalera su blizu Parka prinčeva.
U Italiju je poslata konkretna ponuda za golmana Parme Zajona Suzukija. Japanskog čuvara mreže želi i Juventus, ali pitanje je da li Stara dama ima novca da parira Parižanima. Sveci su ponudili paket sa bonusima čija ukupna vrednost je 33.000.000 evra, tako da su sada Italijani na potezu. Fiksni deo iznosi 28.000.000 evra.
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To nije sve. Kako javlja Fut Merkato, poslata je zvanična ponuda i u Amsterdam za Miku Godtsa. Talentovanog napadača iz Belgije, koji je nedavno zabeležio dve asistencije za Ajaks protiv Vojvodine u kvalifikacijama za Ligu konferencije, Francuzi žele da plate 45.000.000 evra.
Doduše, deo tog novca bi bio aktiviran kroz bonuse. Na Ajaksovu adresu je stigao ugovor po kojem bi PSŽ platio direktno 40.000.000 evra, a na ostatak cifre bi Holanđani morali da sačekaju.
20.30: (2,05) Rapid Bukurešt (3,20) Kluž (4,00)
Ipak, teško da je to dovoljno da se zadovolji uprava Ajaksa, koja je još ranije tražila 60.000.000 evra za Godtsa.
“Veoma smo zadovoljni sa Mikom. Ne samo zbog golova i asistencija, već i zbog njegovog profesionalizma. Hoćemo da osvajamo trofeje, zato ne možemo da priuštimo da ga izgubimo. Želimo da ga zadržimo još godinu dana”, kazao je nedavno tehnički direktor Ajaksa Đordi Krojf.
S treće strane, iz Španije, stižu nam informacije da se nešto dešava i između PSŽ-a i Ferana Toresa. Napadač Barselone je navodno vrlo raspoložen da posle pet sezona promeni klub i ode u francusku prestonicu, gde se traži zamena za Ramosa. Tu zasad nemamo nikakve konkretne finansijske informacije, samo da Parižani ozbiljno razmišljaju u tom pravcu, da se Barsa pratktično pomirila da gubitkom napadača i da čeka ponudu.
Uostalom, Barsa i PSŽ su u skorije vreme dvaput već sarađivali, pošto su iz Katalonije u Francusku otišli Usman Dembele i Dro Fernandez. Moguće je da Tores nastavi tu listu.
A, za taj transfer navija i Dušan Vlahović, koji je nezvanično na Barsinoj listi čekanja. Ako Tores ode, prvak Španije će morati da dovede drugog napadača, a u konkurenciji su skupoceni Hulijan Alvarez i srpski reprezentativac.
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