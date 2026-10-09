Spartakov direktor: Stanković je hteo Markinjosa u Zvezdi, Albanac se slaže sa Srbima

Nisu sa Marakane nikada hteli da priznaju javno da je Markinjos bio želja, ali iz Rusije su često stizale informacije da je Zvezda pokušavala. Sada je to potvrdio i Spartakov generalni direktor Sergej Nekrasov.

“Markinjos je došao u Spartak prateći Stankovića iz Ferencvaroša, ali je po mom mišljenju u Moskvi dostigao potpuno drugi nivo igre. Postojalo je interesovanje za njega, i to ne samo od strane Crvene zvezde tokom Dejanovog boravka tamo. Da, bilo je prilično jakog interesovanja iz Srbije, ali nisam čuo da je Markinjos zaista razmatrao tu opciju”, rekao je Nekrasov u intervjuu za Sport Ekspres.

Nekrasov nije dugo sarađivao sa Stankovićem u Moskvi...

“Sa Dejanom sam radio samo dva meseca i teško mi je da ocenim različite periode njegovog odnosa sa klubom. Iz nekog razloga, mislim da će u Spartaku sada sa trenerom Karsedom sve biti u redu”.

Zar se ne plašite da ćete se previše vezati za Karseda i propustiti trenutak kada više neće biti koristan klubu? Vaši prethodnici su napravili sličnu grešku sa Stankovićem, automatski mu produživši ugovor do maja 2025. godine.

“Jako bitno za uspeh tima je da šef stručnog štaba i sportski direktor sarađuju i idu u istom smeru. U tom pogledu, trener Karsedo i direktor Kađiđao su savršen spoj za klub. Kada ljudi govore o poslu sportskog direktora, fokusiraju se samo na ostvarene ili neostvarene transfere. Ali postoji bitan posao koji je nevidljiv spolja. Uzmite za primer Romana Zobnina. Ne želim da govorim u njegovo ime, ali pod Dejanom Stankovićem, Zobnin je jedva dobijao minutažu. Kako kapiten, bio je igrač u rotaciji. I ovde aplaudiram ne samo Karsedu, već i Kađiđau. Fran je pomogao Romanu, ne samo da se vrati u svoju najbolju formu, već i da igra onako kako verovatno nikada ranije nije igrao. Takođe mu je pomogao da dobije ulogu u svlačionici kakvu verovatno nikada pre nije imao. A malo je falilo da izgubimo našeg kapitena…”.

Jedna od stvari koja je uzburkala rusku javnost prošlog leta je bio transfer Mirlinda Dakua iz Rubina u Spartak. Albanski napadač je dočekan na nož od strane navijača zbog bliskih veza sa Srbijom, ali direktor tvrdi da je sve u redu.

“Kada smo razmatrali Dakua, razgovarali smo sa Srđanom Babićem koji je vrhunski profesionalac i divan čovek. Srđan je jedan od lidera u svlačionici i uvek je tu za nas. Njihov odnos je profesionalan od samih prvih treninga. Na početku treninga, treneri često predlažu igračima da istrče nekoliko krugova laganim tempom kako bi došli do daha i primetio sam da Babić i Daku često trče zajedno i razgovaraju tokom tih sesija. Normalno, proučili smo situaciju u Rubinu i znali smo da je tamo imao odlične odnose sa četvoricom Srba. Lično sam razgovarao o istom pitanju sa Rašidom Rahimovim. U Dakuu smo dobili profesionalca koji je, iako trenutno dobija manje minuta nego što bi želeo, potpuno motivisan i spreman. Tim ga je prihvatio kao još jedno vredno pojačanje. Očekujemo da će s vremenom dostići isti nivo golova koji je imao u protekle tri godine i po ukupnom broju golova bio odmah iza Džona Kordobe”.