SPECIJAL! Francuska – Maroko: Prvenac Olisea – 3,50, Embape gol i asistencija – 6,00

Francuska je najviše pokazala u dosadašnjem toku Mundijala i s pravom je prvi favorit za Boginju. Neće Kilijanu Embapeu i drugovima biti lako protiv Maroka ovog četvrtka u Bostonu u prvom meču četvrtfinala. Hakimi i drugovi brane čast Afrike u završnici. Mozzart je spremio sjajnu ponudu igara iz SPECIJALA.

Kilijan Embape je dosad dao sedam golova, jedan manje od Lionela Mesija. Ako zatrese mrežu Marokanaca, kvota u Mozzartu je 1,85. Majkl Olise ima čak pet asistencija na šampionatu planete, ali je i dalje bez gola. Ukoliko postigne prvenac na Svetskom prenstvu, možete da zaradite 3,5 puta veću sumu od uložene. Na Usmana Dembelea je 3,00, a na Dezirea Duea je 3,50.