SPECIJAL! Francuska – Maroko: Prvenac Olisea – 3,50, Embape gol i asistencija – 6,00
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 10:55
Bogata ponuda Mozzarta za prvi meč četvrtfinala Svetskog prvenstva u Bostonu
Francuska je najviše pokazala u dosadašnjem toku Mundijala i s pravom je prvi favorit za Boginju. Neće Kilijanu Embapeu i drugovima biti lako protiv Maroka ovog četvrtka u Bostonu u prvom meču četvrtfinala. Hakimi i drugovi brane čast Afrike u završnici. Mozzart je spremio sjajnu ponudu igara iz SPECIJALA.
Kilijan Embape je dosad dao sedam golova, jedan manje od Lionela Mesija. Ako zatrese mrežu Marokanaca, kvota u Mozzartu je 1,85. Majkl Olise ima čak pet asistencija na šampionatu planete, ali je i dalje bez gola. Ukoliko postigne prvenac na Svetskom prenstvu, možete da zaradite 3,5 puta veću sumu od uložene. Na Usmana Dembelea je 3,00, a na Dezirea Duea je 3,50.
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Ako brzonogi desni bek Ašraf Hakimi pogodi mrežu Majka Menjana, kvota je čak 9,00, dok je na Ounahija 5,50. Ista je i na Dijaza.
22.00: (1,62) Francuska (3,90) Maroko (6,75)
Granica na broj žutih kartona je 3,5, a na kornere 9,5. Autogol je 6,50, a crveni karton je 4,50. Ako se Galski petlovi plasiraju u polufinale posle penal serije, kvota je 13,0, a posle produžetaka je 10,0.
Ukoliko Kilijan Embape postigne gol, a Francuska pobedi u oba poluvremena, onda je kvota 8,00. Da Galski petlovi dobijaju, a Embape daje het-trik je 25,0. Ako Embape postigne gol i dobije žuti karton kvota je 10,0, a gol i asistencija asa Real Madrida donose kvotu 6,00.
Da glavni sudija gleda VAR je 2,80, gol iz penala je 3,50, a iz slobodnog udarca čak 12,0. Ako oba tima daju makar po gol i budu imali više od 3,5 kornera – kvota je 4,50. Promašen penal je 8,50, a penal u prvih 45 minuta je 6,00.
OVDE pogledajte kompletnu ponudu Mozzarta za meč Francuska – Maroko u Bostonu.
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SVETSKO PRVENSTVO – ČETVRTFINALE
Četvrtak
22.00: (1,62) Francuska (3,90) Maroko (6,75)
Petak
21.00: (1,65) Španija (3,70) Belgija (5,60)
Subota
23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)
Nedelja
03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)
***kvote su podložne promenama