Spektakl iza juga Marakane: Golman Javora strelac u trećem minutu nadoknade!

Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 16:05
Ivanjičani golom Dimitrija Stevanovića izbegli poraz protiv Grafičara – 1:1
Supertalentovani čuvar mreže Crvene zvezde na golu Grafičara, Savo Radanović, bio je viđen kao heroj pobede ekipe sa Topčiderske zvezde nad Javorom iza južne tribine stadiona Rajko Mitić, pošto je odbranio veliki broj udaraca gostujućeg tima, među kojima je bio i jedanaestrac u 56. minutu. Ipak, tu ulogu mu je u trećem minutu nadoknade utakmice ukrao kolega sa druge strane, Dimitrije Stevanović, ali ne nekom spektakularnom intervencijom, već izjednačujućim golom – 1:1 (1:0).
Stevanović je u stilu rasnog golgetera reagovao u poslednjem napadu domaćina na utakmici. Nakon centaršuta sa leve strane usledio je nebeski skok golmana Ivanjičana, koji je glavom zakucao loptu pod prečku nemoćnog Radanovića.
Izabrane vesti
Grafičar je poveo još u četvrtom minutu utakmice, nakon odličnog prodora Dimitrija Šarića i nesmotrene reakcije Nikole Todosićevića, koji je ubačenu loptu sa desnog boka poslao iza leđa Stevanovića. Nakon toga sastav Nikole Trajkovića se uglavnom branio i oslonio na kontranapade, dok su gosti konstantno napadali, stvarali šanse, ali nisu uspeli da pronađu rešenje za razbranjenog Radanovića.
Najagilniji u napadu Javora bio je Aleksa Radonjić, koji je iznudio jedanaesterac u 56. minutu, a kasnije bio najbliži da postigne izjednačujući gol. Golman domaćih je pročitao i zaustavio udarac Milana Mirosavljeva sa bele tačke, a potom i Radonjićev lukav udarac u bliži ugao u 75. minutu utakmice.
Javor je nastavio da napada, ali je delovalo da će doživeti drugi poraz u sezoni, prvi nakon gotovo dva meseca. Međutim, usledio je pravi nebeski let Stevanovića i erupcija oduševljenja gostujućih igrača.
Grafičar je ostao na 14. mestu sa 11 bodova i svega tri pobede u dosadašnjem toku Mozzart Bet Prve lige Srbije. Javor ima šest pobeda, a ovo mu je bio šesti remi u sezoni. Ekipa Branka Mirjačića je ostala na trećem mestu sa četiri boda zaostatka u odnosu na vodeći Borac, odnosno tri u odnosnu na drugoplasirani TSC.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 13. KOLO
Subota
Metalac - Teleoptik 0:3 (0:1)
/Šćepović 25, Janaćković 74, Ninić 89/
Borac - Jedinstvo 3:1 (2:0)
/Popadić 26, Spasojević 27, Desančić 90 – Denzel 50/
Nedelja
Proleter 023 - Napredak 0:0
Grafičar - Javor 1:1 (1:0)
/Todosijevi 4ag - Stevanović 90+3ag/