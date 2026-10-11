Spektakl iza juga Marakane: Golman Javora strelac u trećem minutu nadoknade!

Grafičar je poveo još u četvrtom minutu utakmice, nakon odličnog prodora Dimitrija Šarića i nesmotrene reakcije Nikole Todosićevića, koji je ubačenu loptu sa desnog boka poslao iza leđa Stevanovića. Nakon toga sastav Nikole Trajkovića se uglavnom branio i oslonio na kontranapade, dok su gosti konstantno napadali, stvarali šanse, ali nisu uspeli da pronađu rešenje za razbranjenog Radanovića.

Najagilniji u napadu Javora bio je Aleksa Radonjić, koji je iznudio jedanaesterac u 56. minutu, a kasnije bio najbliži da postigne izjednačujući gol. Golman domaćih je pročitao i zaustavio udarac Milana Mirosavljeva sa bele tačke, a potom i Radonjićev lukav udarac u bliži ugao u 75. minutu utakmice.

Javor je nastavio da napada, ali je delovalo da će doživeti drugi poraz u sezoni, prvi nakon gotovo dva meseca. Međutim, usledio je pravi nebeski let Stevanovića i erupcija oduševljenja gostujućih igrača.

Grafičar je ostao na 14. mestu sa 11 bodova i svega tri pobede u dosadašnjem toku Mozzart Bet Prve lige Srbije. Javor ima šest pobeda, a ovo mu je bio šesti remi u sezoni. Ekipa Branka Mirjačića je ostala na trećem mestu sa četiri boda zaostatka u odnosu na vodeći Borac, odnosno tri u odnosnu na drugoplasirani TSC.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 13. KOLO

Subota

Metalac - Teleoptik 0:3 (0:1)

/Šćepović 25, Janaćković 74, Ninić 89/

Borac - Jedinstvo 3:1 (2:0)

/Popadić 26, Spasojević 27, Desančić 90 – Denzel 50/

Nedelja

Proleter 023 - Napredak 0:0

Grafičar - Javor 1:1 (1:0)

/Todosijevi 4ag - Stevanović 90+3ag/

14.00 (5.10) Bor 1919 (3.50) TSC (1.67)