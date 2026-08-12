Spektakl u Salcburgu, Enrike cilja treći pehar Superkupa Evrope, Emeri ide po prvi

Jer, Pari Sen Žermen je ekipa koja je dve godine zaredom na evropskom tronu, i to apsolutno zasluženo. I jasno je, odatle ne želi da se pomeri. Tim Luisa Enrikea i u ovu sezonu ulazi sa jednakim ambicijama, da neumorno žanje pobede i trofeje, u bilo kom takmičenju. Aston Vila ima drugačiju trajektoriju, ona pre svega mora da misli na to kako da bude najbolja na Ostrvu, gde ima strahovitu konkurenciju.

U istoriji Superkupa koja traje od 1973. godine, samo dva puta se dešavalo da jedan klub dve godine uzastopno osvoji ovaj trofej. Uspelo je to Milanu pod komandom Ariga Sakija, 1989. i 1990. godine, te Real Madridu koji je vezao trofeje 2016. i 2017. godine, kada ga je vodio Zinedin Zidan. Pari Sen Žermen i Luis Enrike u prilici su da se pridruže, ali zadatak koji će imati protiv uvek čvrste i motivisane Aston Vile neće biti jednostavan.

21.00: (1,80) PSŽ (4,00) Aston Vila (4,60)

Uz to, Emeri ima priliku da postane treći najuspešniji trener u takmičenju. Pobedi li večeras, biće mu to treći pehar Superkupa Evrope jer je prvi osvojio još 2015. kao trener Barselone, a drugi prošle godine sa Svecima.

S druge strane, Aston Vila je proteklih sezona pod komandom Unaja Emerija uspela da se nametne i bude konkurentna u borbi za trofeje, ali ono što čelnici kluba iz Birmingema žele i planiraju je daleko ambicioznije. Uostalom, ni Emeri to nije krio pred meč koji će pokazati koliko su blizu nivou na kojem je trenutno šampion iz Pariza.

"Ako se poredimo sa klubovima poput Mančester Sitija, Čelsija, Mančester Junajteda, Arsenala i Liverpula, možemo da kažemo da se takmičimo sa njima. Međutim, još nemamo njihovu moć. Napor koji klub ulaže je ogroman. Pokušavamo da proširimo kapacitet Vila parka na 50.000. To je korak unapred. Povećavamo budžet kroz rezultate na terenu, ponekad prodajemo igrače, ali smo konstantni, očekujemo visok nivo i manje-više ga održavamo. Svake godine klub se pomeri napred", kaže Emeri.

Hoće li se pomeriti i ove i eventualnim trijumfom u Superkupu potvrditi reči španskog stručnjaka? Neki su prilično skeptični, naročito pošto su ovog leta dozvolili da odu Morgan Rodžers (Čelsi), Juri Tilemans (Mančester Junajted) i Luka Dinj, koji će se ove večeri naći baš na suprotnoj strani, u redovima Pari Sen Žermena. Klub je od prodaje ove trojice igrača zaradio 186.000.000 evra, što mu je pomoglo da ostane u ravni sa pravilima o Finansijskom fer-pleju, ali Emeri ističe da to ne sme da promeni njihove ambicije.

"Već četiri godine sam u Aston Vili. Srećan sam kako igramo i kako igrači odgovaraju na zahteve. Sledili su nas u svakom pogledu koji se tiču naših pokušaja i uspostavljanja određenih standarda. Želimo da imamo poseban mentalitet i zahvalni smo igračima na svemu. Ipak, želimo više i nećemo se zaustaviti ovde", upozorava Emeri.

(@Reuters)

Zanimljivo je da je Emeri tri puta imao prilike da se bori za ovaj pehar i sva tri puta je izgubio! Na kormilu Sevilje za njega su kobni bili Real Madrid i Barselona 2014. i 2015. godine, da bi sa Viljarealom 2021. izgubio od Čelsija na penale.

Engleski klub ove večeri neće biti u najjačem sastavu, dok su u pripremnom periodu odigrali šest utakmica i ostvarili tri pobede uz tri poraza. Poslednji 7. avgusta od Bajerna (2:1). Najavljeno je da će van ekipe biti Ezri Konsa i Oli Votkins, te golman Emilijano Martinez. Svi su dobili mesec dana odmora po završetku Mundijala, pošto su igrali u dresu Engleske, odnosno Argentine.

Velika odgovornost pašće na kapitena Džona Mekgina, koji je sa klubom još od 2018.

"Uzbuđeni smo zbog nove Aston Vile. Naša očekivanja su slična onim iz prethodnih sezona, da se takmičimo sa najboljima u Engleskoj i Evropi. Mnogo toga se menja, ali imamo istog menadžera, iste metode i želju da postignemo više. Mnogi misle da smo dostigli plafon, ali smo im dokazali da greše", kaže Mekgin.

SVI OSVAJAČI SUPERKUPA EVROPE

6 - Real Madrid

5 - Barselona, Milan

4 - Liverpul

3 - Atletiko Madrid

2 - Čelsi, Bajern, Ajaks, Anderleht, Valensija, Juventus

1 - Sevilja, Porto, Mančester Junajted, Dinamo Kijev, Notingem Forest, PSŽ, Aston Vila, Aberdin, Steaua, Mehelen, Parma, Lacio, Galatasaraj, Zenit, Mančester Siti

Za Pari Sen Žermen i Luisa Enrikea, ništa se ne menja. Španski stručnjak nije se dao uvući u zamku, da odgovara na pitanja o krizi u svetskom fudbalu i predlozima prvog čoveka Đanija Infantina.

"U čemu je problem? Koncentrisan sam samo na svoj tim, igrače, prelazni rok...O tome nemam šta da kažem. To je za političare, a ja nisam političar, već trener. Ostajem fokusiran na svoj tim. Imam mišljenje, ali neću ga izreći ovde, nije to mesto za tako nešto", jasan je Enrike.

Za ekipu sa Parka prinčeva, sve je dakle isto - Enrike ne krije da će ove sezone pokušati da po treći put zaredom osvoje Ligu šampiona.

"Naravno! Svoje ciljeve ostvarili smo time što smo bili ambiciozni. Nastavljamo tako. Sada je drugačiji scenario, posebno jer svi misle da smo to u stanju. To je ipak samo teorija. Nivo moramo opet da pokažemo na terenu. Ipak, cilj nam je da opet osvojimo pehar. Istorijski se pokazalo da je teško osvojiti Ligu šampiona tri puta zaredom, ali pokušaćemo", dodao je trener Svetaca.

Uvertira u ovaj meč za Parižane bi je prijateljski meč u Geteborgu sa Mančester Junajtedom koji je završen bez pobednika (1:1). Enrike još ne može da da punu minutažu pojedincima koji su ostali do kraja Mundijala, ali stvari polako dolaze na svoje mesto.

"Trudićemo se da damo maksimum, alin znamo da je teško. Pametno se pripremamo za sezonu, tako da budemo najbolji na kraju, ne na početku. Moramo sve da prihvatimo i srećni smo što igramo ovaj meč jer to znači da smo nešto dobro radili prošle sezone. Aston Vilu smo gledali na pripremama, izgubili su važne igrače poput Rodžersa, Tilemansa i Dinja koji je sa nama. Teško je analizirati tim na osnovu pripremnih mečeva, ali jasno je da svaki klub želi da uzme evropski trofej. Biće zanimljivo videti kako će igrati oba tima", zaključio je Enrike.

Prošle sezone sastali su se u četvrtfinalu Lige šampiona. PSŽ je u Parizu slavio sa 3:1, dok je u Birmingemu bilo 3:2 za Aston Vilu, pa su Francuzi prošli dalje.

Što se tiče povreda i odsustva igrača zbog dužih odmora, i jedni i drugi imaju dosta problema. Pod upitnikom u Pari Sen Žermenu su Bredli Barkola, Dezire Due, Fabijan Ruiz, Ašraf Hakimi, Lukas Ernandez, Voren Zair-Emeri, dok se kod Aston Vile na povrede žale Lion Bejli, Johan Manzambi i Amadu Onana, dok je pod upitnikom i Alehandro Garnačo.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

SUPERKUP EVROPE

PARI SEN ŽERMEN - ASTON VILA

Početak: 21.00

Stadion: Red Bul arena (Salcburg)

Sudija: Omar Artan (Somalija)

PARI SEN ŽERMEN (4-3-3): Safonov - Zabarnji, Markinjos, Pačo, Mendeš - Neveš, Vitinja, D. Fernandez - Embaje, Majulu, Kvarachelija.

ASTON VILA (4-2-3-1): Bizo - Keš, Lindelef, Tores, Matsen - Žoao Gomeš, Kamara - Mekgin, Buendija, Garnačo - Ejbraham.

SUPERKUP EVROPE

Sreda

21.00: (1,80) PSŽ (4,00) Aston Vila (4,60)

*** kvote su podložne promenama