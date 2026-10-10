Srbi ispisali istoriju: Južni Melburn srušio Viktori u finalu Kupa Australije
Vreme čitanja: 4min | sub. 10.10.26. | 17:02
Trener Siniša Čohadžić i kapiten Marko Janković predvodili klub grčkih iseljenika do najvećeg uspeha u novijoj istoriji kluba.
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Sidneja)
U utakmici koja će se u Australiji smatrati za kultne, Južni Melburn je ostvario najveći uspeh u novijoj istoriji kluba i postao prvi član poluprofesionalnog NPL ranga koji je osvojio Kup Australije. I to ni manje ni više nego pobedom nad jednim od najboljih timova na kontinentu, višestrukim šampionom A lige Melburn Viktorijem.
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Da podvig bude slađi, do trofeja su stigli preko penal-serije, nakon što su se u 117. minutu vratili sa ivice ambisa – 1:1, penalima 4:3.
Klub slavne istorije, koji su 1959. osnovali grčki iseljenici, do velikog uspeha predvodila su dvojica australijskih Srba, trener Siniša Čohadžić i kapiten i najbolji igrač Marko Janković.
Sin nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde i Real Madrida Milana Jankovića besprekorno je komandovao odbranom Južnog Melburna i pogodio sa 11 metara u prvoj seriji. Za utisak koji je ostavio tokom Kupa Australije, zaslužio je medalju Majk Kokeril za najboljeg igrača celokupnog takmičenja.
S druge strane, Čohadžić se upisao u istoriju kao prvi trener posle čuvenog Ferenca Puškaša i kasnije Ejndža Postekoglua, koji je doneo trofej na nacionalnim nivou u vitrine Južnog Melbnurna. Uspeh na koji je klub sa širokom navijačkom bazom čekao duže od četvrt veka, još od 1999. godine.
Finale Kupa je u potpunosti ispunilo očekivanja krcatog gledališta, skoro 30.000 navijača oba kluba koji su stvorili izvanrednu atmosferu. Posle pat pozicije nakon 90 minuta, Viktori je poveo na početku prvog produžetka preko Ženroa i počeo da u potpunosti okreće vodenicu na svoju stranu.
Međutim, u poslednjih pet minuta prvo je golman Južnog Melburna Havijer Lopez sprečio već viđenih 2;0 skinuvši zicer Santosa, da bi odmah zatim, u 117. minutu Naks Mikola pogodio mrežu velikog favorita i odveo meč u penale.
A tada je ponovo zablistao Lopez, odbranio penal Harisonu Sojeru i poveo svoj tim ka velikoj pobedi. Potpuno zasluženo proglašen je za igrača utakmice I dobio medalju Mark Viduka. Ipak, definitivno slavlje Južnog Melburna označio je promašaj kapitena Viktorija, Džejsona Dejvidsona, koji je šutirao preko prečke.
Bio je to signal za početak burnog slavlja verovatatno I većeg dela publike koji je podržavao Južni Melburn. Prava eklsplozija emocija.
"Kada je Viktori postigao gol u produžetku, pogledali smo se u oči i znali da nema predaje”, rekao je Marko Janković posle dodele pehara.
“Prošli smo kroz toliko toga ove sezone, proputovali celu Okeaniju, igrali preko 50 utakmica i sve se svelo na ovaj trenutak. Ova grupa momaka je pokazala šta znači ostaviti srce na terenu. Ponosan sam što sam kapiten ovog tima i što smo doneli ovoliku radost našim navijačima. Istorija je ispisana, Saut se vratio!"
U koliko su jak tim izrasli pod vođstvom Siniše Čohadžića potvrđuje i podatak da su ove godine osvojili i u Australiji značajni Doketi kup, prošle godine I titulu prvog pobednika australijskog Čempionšipa, novoformiranog takmičenja drugog ranga u zemlji, odmah ispod A-lige.
"Ono što osećam u ovom trenutku ne može se opisati rečima”, izjavio je Čohadžić odmah posle pobede u finalu Kupa.
“Ovo nije samo pobeda na terenu, ovo je pobeda vere, čistog ponosa i neverovatnog rada ovih momaka. Kada sam se vratio u klub, znao sam koliko navijači žude za ovakvim trenucima. Toliko je ljudi koji su proveli čitav život uz Saut Melburn, a neki nažalost nisu dočekali da ponovo vide klub kako podiže veliki nacionalni pehar. Ovaj trofej posvećujemo njima, našoj zajednici i svakome ko nikada nije prestao da veruje u plavo-bele boje. Dokazali smo da se tradicija i srce ne mogu kupiti novcem. Izašli smo protiv profesionalnog tima, primili gol u produžetku koji je mogao da nas slomi, ali karakter ove ekipe je čeličan. Ovi momci su besmrtni."
I zaista, za grčku zajednicu u Australiji od danas su svi oni upisani u istoriju koja će se ljubomorno čuvati, jer je za njih Južni Melburn Hela klub sa kultnim statusom. Četvorostruki prvak nekadašnje Nacionalne lige Australije, a sada i osvajač nacionalnog Kupa. Zbog uticaja Čohadžića i Jankovića na ovaj uspeh može da bude ponosna i srpska zajednica, koja odavno nema uticajan klub na velikoj NPL sceni. Ovakav uspeh sunarodnika možda samo da bude zamajac za motivaciju I neke promene na bolje.
Inače, finale Kupa Australije bilo je i uvertira pred početak sezone u Čempionšipu i A-ligi narednog vikenda.
Piše: Branko CVETOJEVIĆ