Srbi ispisali istoriju: Južni Melburn srušio Viktori u finalu Kupa Australije

Da podvig bude slađi, do trofeja su stigli preko penal-serije, nakon što su se u 117. minutu vratili sa ivice ambisa – 1:1, penalima 4:3.

Klub slavne istorije, koji su 1959. osnovali grčki iseljenici, do velikog uspeha predvodila su dvojica australijskih Srba, trener Siniša Čohadžić i kapiten i najbolji igrač Marko Janković.

Sin nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde i Real Madrida Milana Jankovića besprekorno je komandovao odbranom Južnog Melburna i pogodio sa 11 metara u prvoj seriji. Za utisak koji je ostavio tokom Kupa Australije, zaslužio je medalju Majk Kokeril za najboljeg igrača celokupnog takmičenja.

S druge strane, Čohadžić se upisao u istoriju kao prvi trener posle čuvenog Ferenca Puškaša i kasnije Ejndža Postekoglua, koji je doneo trofej na nacionalnim nivou u vitrine Južnog Melbnurna. Uspeh na koji je klub sa širokom navijačkom bazom čekao duže od četvrt veka, još od 1999. godine.

Finale Kupa je u potpunosti ispunilo očekivanja krcatog gledališta, skoro 30.000 navijača oba kluba koji su stvorili izvanrednu atmosferu. Posle pat pozicije nakon 90 minuta, Viktori je poveo na početku prvog produžetka preko Ženroa i počeo da u potpunosti okreće vodenicu na svoju stranu.

Međutim, u poslednjih pet minuta prvo je golman Južnog Melburna Havijer Lopez sprečio već viđenih 2;0 skinuvši zicer Santosa, da bi odmah zatim, u 117. minutu Naks Mikola pogodio mrežu velikog favorita i odveo meč u penale.

A tada je ponovo zablistao Lopez, odbranio penal Harisonu Sojeru i poveo svoj tim ka velikoj pobedi. Potpuno zasluženo proglašen je za igrača utakmice I dobio medalju Mark Viduka. Ipak, definitivno slavlje Južnog Melburna označio je promašaj kapitena Viktorija, Džejsona Dejvidsona, koji je šutirao preko prečke.

Bio je to signal za početak burnog slavlja verovatatno I većeg dela publike koji je podržavao Južni Melburn. Prava eklsplozija emocija.