Kidanje Ahilove tetive – zašto se sve češće dešava? Džejms se neće brzo oporaviti

Doktor košarkaške reprezentacije Grčke Zak Melajes objasnio je za " Sport24 " u emisiji "BIG 4 by Betsson" koji su faktori koji dovode do sve većeg broja ovakvih povreda. "Veliku ulogu igraju i godine kada je reč o oporavku. Moguće je da je Majk Džejms imao manje povrede kojima nije pridavao naročitu pažnju. Blaga tendinopatija, odnosno upala i oštećenje tetive, može da se ponavlja, a takve uzastopne blaže tendinopatije mogu da dovedu do male rupture, koja tokom utakmice može da postane velika. Sigurno je da su svi igrači preopterećeni. Imaju veoma zgusnut takmičarski program, a manje vremena za trening. Nije toliko problem u samom treningu, koliko u umoru zbog putovanja i utakmica. Ponavljano i često opterećenje celog tela, a posebno Ahilovih tetiva, koje su osnovna opruga za eksplozivne pokrete. Glavna tetiva koja omogućava sve to jeste Ahilova tetiva. Smatram da je sve to zajedno razlog" , kaže doktor.

Nije isto kada se povredi mladi igrač i veteran.

"Takve stvari je teško predvideti. Obično se dešavaju naglo i iznenada. Međutim, prilikom merenja mišićnog umora u listu može da se utvrdi da postoji preopterećenje. Zamislite, međutim, da svi ti igrači treniraju i pripremaju se, a nemaju dovoljno vremena da se udalje od sporta i odmore. Postoji još nešto što može direktno da bude povezano. Igrači mogu da žure sa povratkom iz nekog razloga, na primer zbog važnosti utakmice. Ista distorzija kod igrača od 25 godina i kod igrača od 32 godine neće se oporaviti za isto vreme. Kod prvog će oporavak biti brži".

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Smatra da će biti duga pauza za Džejmsa.

"Što se Majka Džejmsa tiče, smatram da će mu biti potrebno mnogo vremena i da će oporavak biti veoma spor. Isto sam rekao i tada kada je bio povređen Kinan Evans, da će veoma teško moći da se vrati na isti nivo. Smatram da će isto biti i sa Majkom. Nema dovoljno dugih pauza u rasporedu utakmica da bi ljudski mišić mogao da se odmori".

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Klubovi i reprezentacije često sarađuju na ovom polju.

"Obično postoji neposredna saradnja lekara reprezentacije sa kolegom iz kluba, odgovarajućim trenerom i fizioterapeutom. Kada se dogodi neka povreda, u komunikaciji smo i zajednički radimo na daljem procesu. I mesto na kojem će se igrač oporavljati takođe se dogovara u međusobnoj komunikaciji. Svaki igrač ima određeno vreme pre i posle treninga da odradi svoju rutinu. Niko ne pokušava da pređe tu osnovu, niti da u reprezentaciji izvuče poslednji atom snage iz sportista", zaključio je.