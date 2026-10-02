Kidanje Ahilove tetive – zašto se sve češće dešava? Džejms se neće brzo oporaviti
Vreme čitanja: 3min | pet. 02.10.26. | 15:19
Doktor košarkaške reprezentacije Grčke objasnio tačno o čemu se radi
Povreda Majka Džejmsa u četvrtak uveče u Beogradskoj areni naterala je sve u dvorani da se uhvate za glavu, neki od njegovih saigrača i da puste suzu zajedno sa njim dok je izlazio na nosilima, dok su se i oni kraj televizijskih ekrana osetili baš loše posle takvog prizora gde je bilo jasno da je u tom trenutku završena sezona za najboljeg strelca u istoriji Evrolige. Možda i karijera, makar na najvišem nivou jer se u tim godinama od takve povrede niko ne vraća isti. Ni približno.
Sve su češće povrede Ahilove tetive u košarci, posebno u NBA ligi, a sada ih sve više i više viđamo i u elitnom evropskom takmičenju. Mora da postoji neki problem jer ranije nije nikada bilo ovoliko slučajeva konkretno te povrede.
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Doktor košarkaške reprezentacije Grčke Zak Melajes objasnio je za "Sport24" u emisiji "BIG 4 by Betsson" koji su faktori koji dovode do sve većeg broja ovakvih povreda.
"Veliku ulogu igraju i godine kada je reč o oporavku. Moguće je da je Majk Džejms imao manje povrede kojima nije pridavao naročitu pažnju. Blaga tendinopatija, odnosno upala i oštećenje tetive, može da se ponavlja, a takve uzastopne blaže tendinopatije mogu da dovedu do male rupture, koja tokom utakmice može da postane velika. Sigurno je da su svi igrači preopterećeni. Imaju veoma zgusnut takmičarski program, a manje vremena za trening. Nije toliko problem u samom treningu, koliko u umoru zbog putovanja i utakmica. Ponavljano i često opterećenje celog tela, a posebno Ahilovih tetiva, koje su osnovna opruga za eksplozivne pokrete. Glavna tetiva koja omogućava sve to jeste Ahilova tetiva. Smatram da je sve to zajedno razlog", kaže doktor.
Nije isto kada se povredi mladi igrač i veteran.
"Takve stvari je teško predvideti. Obično se dešavaju naglo i iznenada. Međutim, prilikom merenja mišićnog umora u listu može da se utvrdi da postoji preopterećenje. Zamislite, međutim, da svi ti igrači treniraju i pripremaju se, a nemaju dovoljno vremena da se udalje od sporta i odmore. Postoji još nešto što može direktno da bude povezano. Igrači mogu da žure sa povratkom iz nekog razloga, na primer zbog važnosti utakmice. Ista distorzija kod igrača od 25 godina i kod igrača od 32 godine neće se oporaviti za isto vreme. Kod prvog će oporavak biti brži".
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Smatra da će biti duga pauza za Džejmsa.
"Što se Majka Džejmsa tiče, smatram da će mu biti potrebno mnogo vremena i da će oporavak biti veoma spor. Isto sam rekao i tada kada je bio povređen Kinan Evans, da će veoma teško moći da se vrati na isti nivo. Smatram da će isto biti i sa Majkom. Nema dovoljno dugih pauza u rasporedu utakmica da bi ljudski mišić mogao da se odmori".
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Klubovi i reprezentacije često sarađuju na ovom polju.
"Obično postoji neposredna saradnja lekara reprezentacije sa kolegom iz kluba, odgovarajućim trenerom i fizioterapeutom. Kada se dogodi neka povreda, u komunikaciji smo i zajednički radimo na daljem procesu. I mesto na kojem će se igrač oporavljati takođe se dogovara u međusobnoj komunikaciji. Svaki igrač ima određeno vreme pre i posle treninga da odradi svoju rutinu. Niko ne pokušava da pređe tu osnovu, niti da u reprezentaciji izvuče poslednji atom snage iz sportista", zaključio je.