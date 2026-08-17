Šta radi Ipsvič ovog leta! Ode još 50.000.000 evra za tandem iz Strazbura
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 16:56
Hulio Ensiso se vratio na Portman Roud, ozvaničen dolazak Abdula Uatare iz francuskog kluba
Ipsvič se vratio u Premijer ligu i pokušava da ne ponovi grešku koju je napravio kad je pre dve godine izborio plasman u elitni rang. Tad je potrošio 'samo' 62.250.000 evra na dovođenje igrača i već na pola sezone je bilo jasno da se vraća u Čempionšip. Ovog leta štanca nove igrače kao na traci, a za poslednju dvojicu novajlija iskeširao je 50.000.000 evra.
Prvi je Hulio Ensiso koji se vraća na Portman Roud gde je igrao kao pozajmljen igrač Brajtona u sezoni 2024/25. Za njega su popularni Traktor bojsi platili 30.000.000 evra. Zajedno sa njim, stigao je Abdul Uatara, momak koji igra na poziciji desnog beka i plaćen je 20.000.000.
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Obojica dolaze iz Strazbura koji je propisno očerupan ovog leta. Otišli su mu skoro svi bitni igrači, među njima su svakako bili Ensiso i Uatara. Paragvajac je na 27 utakmica u Ligi 1 postigao tri gola i dodao šest asistencija, dok je Uatara bio standardan kao desni bek i na 28 mečeva je postigao dva gola i imao asistenciju.
Ono što je zanimljivo, ofanzivni vezista je postao najskuplje pojačanje u istoriji Ipsviča, prestigao je Brazilca Emersona koji je takođe stigao ovog leta iz Tuluza za 28.000.000 evra.
Ensiso je prošlog leta bio želja Intera, ali je 30.000.000 evra, koliko je tražio Brajton - bilo mnogo, pogotovo za igrača koji je tada ulazio u poslednju godinu ugovora. Bio je u centru pažnje zbog zavrzlame gazde Čelsija Tod Bolija. Naime, britanski mediji su preneli informaciju da je konzorcijum BlueCo u vlasništvu američkog biznismena kupio Ensisa za 21.000.000 evra dok je još bio član Brajtona. Dakle ne Čelsi, nego Bolijev konzorcijum.
Elem, dolascima Ensisa i Uatare, letnji ceh kluba sa Portman Rouda otišao je na 177.000.000 evra, skoro tripu više nego kad su se vratili u Premijer ligu. Pored njih i Emersona, stigli su Abdul Fatavu (23.450.000), Florentino Luiš (18.700.000), Saša Lukić (10.500.000), Isa Diop (10.000.000), Kjel Šerpen (10.000.000), Daizen Maeda (9.400.000), Čuba Akpom (9.300.000), Sedrik Kipre (4.500.000) i Kejn van Ouvelen (4.000.000).