Šta radi Ipsvič ovog leta! Ode još 50.000.000 evra za tandem iz Strazbura

Obojica dolaze iz Strazbura koji je propisno očerupan ovog leta. Otišli su mu skoro svi bitni igrači, među njima su svakako bili Ensiso i Uatara. Paragvajac je na 27 utakmica u Ligi 1 postigao tri gola i dodao šest asistencija, dok je Uatara bio standardan kao desni bek i na 28 mečeva je postigao dva gola i imao asistenciju.

Ono što je zanimljivo, ofanzivni vezista je postao najskuplje pojačanje u istoriji Ipsviča, prestigao je Brazilca Emersona koji je takođe stigao ovog leta iz Tuluza za 28.000.000 evra.

Ensiso je prošlog leta bio želja Intera, ali je 30.000.000 evra, koliko je tražio Brajton - bilo mnogo, pogotovo za igrača koji je tada ulazio u poslednju godinu ugovora. Bio je u centru pažnje zbog zavrzlame gazde Čelsija Tod Bolija. Naime, britanski mediji su preneli informaciju da je konzorcijum BlueCo u vlasništvu američkog biznismena kupio Ensisa za 21.000.000 evra dok je još bio član Brajtona. Dakle ne Čelsi, nego Bolijev konzorcijum.

Elem, dolascima Ensisa i Uatare, letnji ceh kluba sa Portman Rouda otišao je na 177.000.000 evra, skoro tripu više nego kad su se vratili u Premijer ligu. Pored njih i Emersona, stigli su Abdul Fatavu (23.450.000), Florentino Luiš (18.700.000), Saša Lukić (10.500.000), Isa Diop (10.000.000), Kjel Šerpen (10.000.000), Daizen Maeda (9.400.000), Čuba Akpom (9.300.000), Sedrik Kipre (4.500.000) i Kejn van Ouvelen (4.000.000).