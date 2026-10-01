Stade i grčki trans! Imali su Holanđane na kolenima, pa spasavali živu glavu
Vreme čitanja: 4min | čet. 01.10.26. | 22:59
Dva potpuno različita poluvremena na Tumbi
Odigrali su izabranici Ivana Jovanovića pet sjajnih poluvremena protiv Srbije, Nemačke i Holandije, ali im je za savršenih 3/3 u Ligi nacija falilo i šesto u Solunu protiv lala.
Imali su zasluženih 2:0 nakon prvih 45 minuta, igrali su sjajan fudbal, ali su u drugom poluvremenu odlučili da se brane i čuvaju rezultat. Holandija je dodala gas i izborila remi - 2:2. A mogla je i do totalnog preokreta i pobede…
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Grci su i dalje prvi na tabeli svoje grupe u Ligi nacija, imaju dva boda više od Holandije i tri od Nemačke koju čekaju u Solunu za četiri dana, drže sve u svojim rukama i mogu među osam. Ali, večeras su videli i koji nivo fudbala zahteva takmičenje sa najjačima i da spavanje nije dozvoljeno. Moraju da igraju od prvog do 90. minuta ako zaista žele u elitu evropskog fudbala gde po potencijalu već sada i pripadaju.
Ako je pobeda u Beogradu protiv slabašne Srbije i mogla da se očekuje, a za senzacionalan trijumf u Nemačkoj je bila potrebna i doza sreće, večerašnja partija protiv Holanđana je pokazala da Grci sa ovom ekipom mogu samo ofanzivno i da nemaju mentalitet slavnih predaka od pre 20 i kusur godina da se drže zubima za vazduh.
Ivan Jovanović ima na raspolaganju nekoliko vanserijskih igrača koji su nosioci igre u ofanzivnom delu poput Colisa iz Arsenala, Karecasa iz Dortmunda, Pavlidisa iz Benfike, Duvikasa iz Koma, a ne sme se zaboraviti izostanak povređenog i pretalentovanog Janisa Konstantelijasa. Ali, imaju i priličan disbalans u kvalitetu sa ostalim linijama i klupom. Jovanović je to do sada dobro balansirao i vukao prave poteze sa klupe. Podsetimo, u Beogradu mu je pobedu doneo rezervista Duvikas, u Nemačkoj rezervista Kurbelis (koji je konstantno na udaru grčke javnosti), a večeras je pogodio sa Joanidisom i prinudnom izmenom Masurasom pošto su obojica bili strelci u prvom poluvremenu. Međutim, kasnije je vukao pogrešne poteze i kažnjen je.
U Beogradu su mu u napadu počeli Kostulas i Pavlidis, u Nemačkoj su startovali Tete i Pavlidis, a večeras je uz Pavlidisa krenuo Joanidis. Grci su nošeni sjajnom podrškom sa krcatih tribina od prvog minuta napali Holanđane i išli na pobedu. Hristos Colis je pravio velike probleme Damfrisu i klupskom saigraču Timberu, postigao i gol nakon 13 minuta koji mu je poništen zbog ofsajda. I ko zna kako bi se meč završio da Colis zbog lakše povrede nije morao van terena posle samo 18 minuta. Zamenio ga je Masuras koji je drugačiji tip igrača, više limitiran u igri jedan na jedan, ali je, na primer, u skoku dominantniji. I baš na taj način je izbacio Sportingovog napadača Joanidisa u stopostotnu šansu koju ovaj nije propustio da iskoristi.
Holanđani su potom preuzeli posed lopte, ali su bili prilično bezopasni protiv dobro organizovane odbrane domaćina. Karecas je u 37. minutu imao šansu i najavio novo slavlje u nadoknadi poluvremena. Ovoga puta je Joanidis vratio asistenciju Masurasu koji je napao peterac i klizećim ugurao loptu u mrežu za eksploziju na Tumbi.
Koliko je Ćavi bio nezadovoljan igrom i rezultatom, pokazala je trostruka izmena na poluvremenu. Lang, Rejnders i Gravenberh su zamenili Van Bomela, Tila i Kvintena Timbera. I Holandija je prodisala na sredini terena. Počela je iz poseda da stvara šanse i da igra brže. Doduše, do gola je stigla iz prekida pošto je Van Dajk krunisao Vermanov centaršut.
Gol je Holanđanima dao krila i samopouzdanje da pritisnu još više, a Jovanović je zakasnio sa izmenama. A i kad ih je napravio, pogrešio je. Nije trebalo da vadi obojicu napadača… Na njihova mesta su ušli Tete i Zafeiris da stabilizuju vezni red, ali Holandija je sa ulaskom mobilnog Zirkzea postala još opasnija. Imala je Holandija dva poništena gola jer je Damfris oba puta bio u ofsajdu, ali nije odustala. Nije ni kada je Colakis skinuo zicer Zirkzea. Zasluženu nagradu je dobila u 89. minutu kada se Rejnders u svom stilu ubacio iz drugog plana i uhvatio neodbranjiv volej na petercu…
Slomio je Rejnders srca ma Tumbi, ali je svima onima koji su u Mozzartu čekali keca na Grke bilo svejedeno jer je uz Mozzart Relax, kec došao već na poluvremenu.
Grci u nedelju na istom mestu dočekuju Nemačku koja je jača i pre svega svežija. Dok je Jirgen Klop pažljivo deli minutažu na više igrača, Jovanović je morao da pod maksimalne napore u sve tri dosadašnje utakmice stavi nekolicinu nosilaca igre i pitanje koliko je još goriva ostalo u njima za četvrtu tešku utakmicu u desetak dana.
LIGA NACIJA
Divizija A, Grupa 2
Grčka - Holandija 2:2 (2:0)
/Joanidis 53, Masuras 45+2 - Van Dajk 59, Rejnders 89/
Nemačka - Srbija 2:0 (1:0)
/Bišhof 39, Virc 61/