Stade i grčki trans! Imali su Holanđane na kolenima, pa spasavali živu glavu

Grci su i dalje prvi na tabeli svoje grupe u Ligi nacija, imaju dva boda više od Holandije i tri od Nemačke koju čekaju u Solunu za četiri dana, drže sve u svojim rukama i mogu među osam. Ali, večeras su videli i koji nivo fudbala zahteva takmičenje sa najjačima i da spavanje nije dozvoljeno. Moraju da igraju od prvog do 90. minuta ako zaista žele u elitu evropskog fudbala gde po potencijalu već sada i pripadaju.

Ako je pobeda u Beogradu protiv slabašne Srbije i mogla da se očekuje, a za senzacionalan trijumf u Nemačkoj je bila potrebna i doza sreće, večerašnja partija protiv Holanđana je pokazala da Grci sa ovom ekipom mogu samo ofanzivno i da nemaju mentalitet slavnih predaka od pre 20 i kusur godina da se drže zubima za vazduh.

Ivan Jovanović ima na raspolaganju nekoliko vanserijskih igrača koji su nosioci igre u ofanzivnom delu poput Colisa iz Arsenala, Karecasa iz Dortmunda, Pavlidisa iz Benfike, Duvikasa iz Koma, a ne sme se zaboraviti izostanak povređenog i pretalentovanog Janisa Konstantelijasa. Ali, imaju i priličan disbalans u kvalitetu sa ostalim linijama i klupom. Jovanović je to do sada dobro balansirao i vukao prave poteze sa klupe. Podsetimo, u Beogradu mu je pobedu doneo rezervista Duvikas, u Nemačkoj rezervista Kurbelis (koji je konstantno na udaru grčke javnosti), a večeras je pogodio sa Joanidisom i prinudnom izmenom Masurasom pošto su obojica bili strelci u prvom poluvremenu. Međutim, kasnije je vukao pogrešne poteze i kažnjen je.

U Beogradu su mu u napadu počeli Kostulas i Pavlidis, u Nemačkoj su startovali Tete i Pavlidis, a večeras je uz Pavlidisa krenuo Joanidis. Grci su nošeni sjajnom podrškom sa krcatih tribina od prvog minuta napali Holanđane i išli na pobedu. Hristos Colis je pravio velike probleme Damfrisu i klupskom saigraču Timberu, postigao i gol nakon 13 minuta koji mu je poništen zbog ofsajda. I ko zna kako bi se meč završio da Colis zbog lakše povrede nije morao van terena posle samo 18 minuta. Zamenio ga je Masuras koji je drugačiji tip igrača, više limitiran u igri jedan na jedan, ali je, na primer, u skoku dominantniji. I baš na taj način je izbacio Sportingovog napadača Joanidisa u stopostotnu šansu koju ovaj nije propustio da iskoristi.