Stadion iz nekog drugog sveta: Koštao bi 490.000.000 evra, imao rolerkoster i luna park i bio usred Alpa

Prema predstavljenom planu, novi stadion imao bi kapacitet od 21.000 gledalaca za fudbalske utakmice, dok bi tokom koncerata mogao da primi čak 32.500 posetilaca. Međutim, ono što ovaj projekat izdvaja od brojnih savremenih evropskih arena jesu sadržaji koji skoro da pripadaju svetu zabavnih parkova.

Najatraktivniji deo projekta predstavlja crvena panoramska konstrukcija koja bi se protezala oko spoljašnjeg dela stadiona. Reč je o atrakciji nalik vozu smrti, odnosno rolerkosteru, koja bi posetiocima omogućavala potpuno drugačiji pogled na čitav kompleks i spektakularno alpsko okruženje. Posebno je zanimljivo što bi ova atrakcija bila dostupna i danima kada se na stadionu ne igra fudbal. Tako bi novi dom Siona mogao da postane i turistička destinacija, privlačna posetiocima koji možda uopšte nisu zainteresovani za utakmice švajcarskog prvenstva.

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Konstantinov projekat predviđa i potpuno pokretni krov, posebno projektovan za zahtevne vremenske uslove karakteristične za švajcarske Alpe. Konstrukcija bi morala da izdrži snažne vetrove i velika opterećenja od snega, što predstavlja jedan od važnijih tehničkih izazova u realizaciji ovakve arene. Poseban sistem predviđen je i za zaštitu prirodne travnate podloge. Teren bi mogao brzo da bude prekriven odgovarajućom konstrukcijom, čime bi se fudbalski stadion pretvarao u prostor za koncerte, borilačke sportove i druge velike događaje.

Jedna od zanimljivijih karakteristika jeste i stalna polukružna koncertna bina, opremljena velikim LED ekranima. To znači da organizatori ne bi morali da za svaki koncert ili manifestaciju iznova postavljaju privremenu scenu, što bi pojednostavilo pripremu događaja i smanjilo deo organizacionih troškova. Ambiciozni plan obuhvata i čitav niz komercijalnih sadržaja, zahvaljujući kojima bi stadion trebalo da donosi prihode nezavisno od rezultata fudbalskog kluba.

Unutar kompleksa planiran je hotel sa 80 soba, namenjen turistima, poslovnim gostima i posetiocima različitih manifestacija. Na šestom spratu trebalo bi da bude smešten luksuzni restoran, iz kog bi se pružao pogled na okolinu i alpski pejzaž. Značajan prostor bio bi posvećen i gostima koji žele ekskluzivnije iskustvo praćenja utakmica i drugih događaja. Projektom su predviđene 72 privatne lože i 2.825 VIP sedišta, što jasno pokazuje koliko se računa na prihode od premijum usluga. Pored toga, planirano je čak 7.500 kvadratnih metara prostora za zabavu, uključujući arkadne igre i sadržaje zasnovane na virtuelnoj stvarnosti. Posetiocima bi na raspolaganju trebalo da bude i više od 2.000 parking mesta.

Ipak, važno je naglasiti da Servin Koliseum za sada postoji kao projekat, a ne kao građevinski poduhvat čija je realizacija definitivno odobrena. Plan tek treba da prođe odgovarajuće provere i procedure za dobijanje neophodnih dozvola, zbog čega još nema garancija da će stadion zaista biti izgrađen u zamišljenom obliku. Osim velikih finansijskih sredstava, realizacija bi podrazumevala rešavanje brojnih tehničkih, infrastrukturnih i organizacionih pitanja, posebno zbog specifičnosti planiranog objekta i alpskih vremenskih uslova. Za sada nisu potvrđeni ni konačni rokovi izgradnje, pa ostaje da se vidi da li će Konstantinova ambiciozna vizija uspeti da pređe put od arhitektonskog projekta do stvarnog stadiona.