Stanković ne želi da ide iz Intera ni na pozajmicu
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 14:57
Velika konkurencija predstavlja dodatni motiv za srpskog reprezentativca
Previše je Aleksandar Stanković prolio znoja na pozajmici u Brižu, da bi se tako olako odrekao prilike koja može da mu se ukaže u dresu Intera. Mladi vezista je prošle sezone pokazao da može ozbiljno da konkuriše za mesto u prvom timu, nakon što su ga Nerazuri otkupili za 23.000.000 evra i najavili kao prirodnu alternativu za Hakana Čalhanoglua. Ipak, ogromna konkurencija u veznom redu naterala je italijanske medije da spekulišu o njegovoj budućnosti. Sa novim opcijama u sredini terena, pojavile su se glasine o mogućem odlasku kako bi mladi Srbin sakupio neophodnu minutažu, ali od svega toga izgleda neće biti ništa.
Prema saznanjima Skaj Sporta i uglednog Đanluke di Marcija, srpski reprezentativac nema nameru da napušta Milano, niti želi da ide na pozajmicu. Stankovićeva želja je jasna – želi da ostane među Nerazurima i bori se za svoje minute u šampionskoj ekipi.
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Prema pisanju drugih medija, klub deli isti stav. Inter je tokom proteklih nedelja već odbio interesovanja i ponude iz Premijer lige, sa Brentfordom na čelu, čime je stavljeno do znanja da mladi fudbaler nije na tapetu za prodaju.
Interesovanja ne manjkaju. Za njegove usluge ozbiljno se raspituje Torino, a u trci su navodno i pojedini klubovi učesnici Lige šampiona. Ukoliko se do zimskog prelaznog roka ispostavi da je prostor na terenu previše ograničen za mladog igrača, tek tada će se ponovo razmotriti opcije za njegov razvoj.
U današnjoj rubrici Buongiorno Italia mogli ste da pročitate o Inteovoj nadmoći u italijanskom fudbalu, koja se posebno ogleda kroz vezni red, gde svaki igrač ima svoju zamenu na terenu. Ipak, to nije ubilo samopouzdanje Stankoviću, već dodatno povećalo motiv za borbu. Nešto slično kao kada je njegov otac krenuo u borbu za poziciju kod Žozea Murinja i potom postao jedan od glavnih igrača čuvene generacije koja je donela tripletu na Đuzepe Meacu.