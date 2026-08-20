Stanković ne želi da ide iz Intera ni na pozajmicu

Previše je Aleksandar Stanković prolio znoja na pozajmici u Brižu, da bi se tako olako odrekao prilike koja može da mu se ukaže u dresu Intera. Mladi vezista je prošle sezone pokazao da može ozbiljno da konkuriše za mesto u prvom timu, nakon što su ga Nerazuri otkupili za 23.000.000 evra i najavili kao prirodnu alternativu za Hakana Čalhanoglua. Ipak, ogromna konkurencija u veznom redu naterala je italijanske medije da spekulišu o njegovoj budućnosti. Sa novim opcijama u sredini terena, pojavile su se glasine o mogućem odlasku kako bi mladi Srbin sakupio neophodnu minutažu, ali od svega toga izgleda neće biti ništa.

Prema saznanjima Skaj Sporta i uglednog Đanluke di Marcija, srpski reprezentativac nema nameru da napušta Milano, niti želi da ide na pozajmicu. Stankovićeva želja je jasna – želi da ostane među Nerazurima i bori se za svoje minute u šampionskoj ekipi.