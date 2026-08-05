Stankovićev zaštitnički stav pomogao Erakoviću, na redu je Lukasen

Nemanja Radonjić, Rodrigao, Šavi Babika, Mahmudu Badžo, Tomaš Hendel, Daglas Ovusu, deluje i Džej Enem , svako iz nekog razloga nije prošao filter kod Dejana Stankovića . Neko je dobio veću, neko manju šansu da se dokaže, međutim, niko ga nije naterao da promeni odluku.

Dosta je staloženiji Stanković u svom drugom mandatu na klupi Crvene zvezde, ali preko određenih stvari i dalje ne prelazi. Makar ne lako. Ako neki igrač nema karakter pobednika, ako nije dovoljno borben i agresivan, teško da će igrati. Možda povremeno, ali da će biti nosilac igre u timu Dejana Stankovića - male su šanse. Ima još njih koji su to osetili na svojoj koži, ali uprkos košmarnom debiju za crveno-bele, Derik Lukasen neće biti među “otpisanima”. Odmah posle poraza od Hapoel Ber Ševe (0:1), kojem je kumovao upravo reprezentativac Gane posle nesporazuma sa Mateusom, Zvezdin trener zauzeo je zaštitnički, gotovo očinski stav prema iskusnom štoperu. Baš kao što je svojevremeno učinio sa Strahinjom Erakovićem.

Bilo je to u vreme korone, posle 163. večitog derbija igranog pred praznim tribinama Partizanovog stadiona (1:1). Tada još tinejdžer, sa tek nekoliko superligaških nastupa, Eraković je već u petom minutu poslao loptu u noge Sumi, koji je potom razvio akciju za gol crno-belih.

“Greške su sastavni deo fudbala i na njima se uči. On je mlad i ovo može samo da mu bude škola za dalje. Ne menjam mišljenje o njemu, spreman je da igra za Crvenu zvezdu i ima kvalitet. Nema lepše stvari nego igrati večiti derbi. Svi greše, a bitno je da iz toga izađeš jači”, izjavio je Stanković posle te utakmice. Potvrdio je svojevremeno najmlađi kapiten Crvene zvezde svoje reči na delu. Prvo tako što nije izveo Erakovića iz igre do kraja pomenutog derbija, a onda i novim mestom u startnoj postavi već za narednu utakmicu. Imao je Zvezdin štoper te sezone problem sa povredom, zbog kog je propustio ceo drugi deo, ali se već u narednoj ustalio kao jedan od nezamenjivih. Postao je i reprezentativac, otišao u Zenit…

Neće Lukasen ići baš tim putem, s obirom na razliku u godinama, ali je nekadašnji đak AZ Alkmara, član PSV-a, Herte, Anderlehta… i pored greške kod primljenog gola demonstrirao određene kvalitete i nagovestio da bi u budućnosti mogao da bude stub Zvezdine odbrane. Dodavanje na Mateusovu slabiju nogu pokazatelj je da reprezentativac Gane školovan u Holandiji nije još uigran sa novim saigračima. Stigao je tek pre nekoliko dana i možda je Stanković previše požurio sa ulogom startera za bivšeg igrača Pafosa, ali to neće umanjiti njegovo poverenje u Lukasena. Jasno je to i posle izjava na konferenciji za medije.

“Kod igrača njegovog kvaliteta i iskustva ne bih stavljao pitanje. Biće spremniji u revanšu, imaće 90 minuta više u nogama. Da završim sa Lukasenom, da ne budem nedorečen, dobio je dosta duela, bila mu je ovo prva utakmica posle Svetskog prvenstva. Dobiću ga dosta boljeg u revanšu, momak je fenomenalan, iskusan igrač. Da li mu fali neki minut? Da. Da li sam rizikovao sa njim? Jesam, ali biće bolji u revanšu, opet bih to uradio. Opet bih ga stavio u prvih 11, ne zato što se inatim sada, nego zato što mi je potreban”.