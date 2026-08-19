Što se Mora, nije teško: Roma predstavila Portugalca
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 11:27
Mladi reprezentativac zadužio dres sa brojem 86
Konačno je završena transfer saga oko mladog portugalskog ofanzivca Rodriga More. Natezali su se Porto i Roma oko obeštećenja jer je bilo jasno da rimski velikan ne može da isplati odmah 50.000.000 evra koliko Portugalci traže. Gledali su kako da nađu pravo rešenje da se posao realizuje i na kraju su ga pronašli, zbog čega je 19-godišnjak podigao dres sa brojem 86 i zvanično pojačao Vučicu. Isprsila se Roma i moraće da u naredne dve godine doplati istu količinu novca, koju je i sada dala.
Konkretno, Rimljani su na ime obeštećenja uplatili 25.000.000 evra za Rodriga Moru, ali to je tek 50 odsto ugovora jer će naredne godine morati još toliko da pošalju Portu, ako hoće da otkupe čitav ugovor. Doplata nije obavezna, kako stoji u čitavom dogovoru, pa ako ne budu hteli da dodaju još 25.000.000 evra, mogu da ga puste i da ode, što bi bilo samoubistvo. Naravno, do toga neće doći, a biće još i 2.000.000 evra dodatnih na ime bonusa, što je stavka u ugovoru koji važi do 2031. godine.
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Poznato je i da će mladi fudbaler zarađivati 2.000.000 evra godišnje u glavnom gradu Italije, gde Gasperini ima posebne planove za ofanzivca iz Portugala. Mladi reprezentativac je dete Porta i prošao je sve mlađe kategorije portugalskog velikana, mada mu nije baš stalo da ostane u dečačkom klubu jer je tražio i on lično da ode u Romu, čim je stigla prva ponuda. Hteo je da napravi iskorak u Seriju A i želja mu je ispunjena.
Svašta je pokušavala Roma tokom pregovora kako bi omekšala Porto, pa su tako poslali tri različite ponude odjednom, po principu - birajte. Prvo su ponudili da dođe na pozajmicu godinu dana za oko 7.000.000 evra i da imaju pravo otkupa od 43.000.000, što je odmah odbijeno. Druga opcija je bila 25.000.000 evra odmah i 50 odsto novca od naredne prodaje, što je bilo pošteno, ali ni to nisu hteli da čuju u Portu. Na kraju, pola-pola je bilo rešenje – 25.000.000 sad i 25.000.000 sledećeg leta. Ruka ruci i Andre Vilas Boas je to aminovao.
S obzirom da je bio spreman za odlazak, ove sezone odigrao je tek 15 minuta u domaćem prvenstvu protiv Alverke u prvom kolu, dok je prošle sezone nastupio na 44 utakmice i upisao je 1.860 minuta. Imao je pet golova i dve asistencije, a sećamo se da je jedan od pogodaka bio protiv Crvene zvezde za pobedu, u Ligi Evrope.
Roma se dobro istrošila ovog leta, pošto su sada prebacili 123.000.000 evra. Došli su Santjago Kastro iz Bolonje (36.000.000), otkupljen je Donjel Malen iz Aston Vile (25.000.000), stigao je Konstantinos Kulierakis iz Volfsburga (16.500.000), Molina iz Atletiko Madrida (13.000.000) i Danijele Gilardi iz Verone (8.000.000).