Studenti jači od Univerziteta, akademski derbi u znaku starih kuka

Povreda Tijaga Palasiosa nakon pola sata igre nije se ispostavila kao hendikep za goste jer je na teren ušao zaboravljeni Hoakin Korea, koji je nedavno stigao iz Botafoga. Popularni Tuku je posle nepunih 10 minuta na terenu zatresao mrežu i pokazao da će biti pojačanje za tim iz La Plate.

A onda je na scenu stupio neuništivi Gvido Kariljo. Nekadašnji napadač Monaka i Sautemptona dokazao je da je i dalje jedna od najboljih „devetki“ u Južnoj Americi. Fantastičnim golom glavom u 53. minutu prelomio je pitanje pobednika, da bi nakon još jednog upotrebljivog pasa sa krila u 83. minutu stavio tačku.

Universidad Katolika zbog kartona nije mogla da računa na najboljeg igrača Fernanda Zampedrija, ali teško da bi i sa njim bilo mnogo bolje... Čileanski fudbal prolazi kroz crna vremena. Reprezentacija je u kanalu, a ni klubovi nisu ništa bolji. Večerašnjim ispadanjem Universidad Katolike, Čile je ostao bez predstavnika u završnici klupskih takmičenja ove sezone u Južnoj Americi. Zvižduci sa tribina i vređanje uprave kluba najbolje govore o raspoloženju navijača u čileanskom fudbalu.

Odličan rezultat je napravila i ekvadorska fabrika talenata Independijente del Valje. Šampion Ekvadora je u prvom meču slavio u gostima protiv kolumbijske Deportes Tolime. Gol Arona Rodrigeza nakon desetak minuta bio je dovoljan gostima da ostvare konačan cilj. Iako su Kolumbijci napadali u većem delu drugog poluvremena, Independijente je sve izdržao i imaće zicer u revanšu na svom terenu.

KOPA LIBERTADORES, PLEJ-OF (REVANŠ)

Utorak

Independijente - Fluminense 1:1 (0:0) - penalima 3:5, prvi meč 0:0

/Arse 90+7 penal - Serna 75/

Sreda

Deportivo Tolima - Independijente del Valje 0:1

/Rodrigez 11/

Universidad Katolika - Estudijantes 0:3 (0:1) - 1:1

/Korea 44, Kariljo 53, 83/

23.55: (2,40) Kokimbo Unido (3,10) Platense (3,20) - 1:1

23.55: (4,70) Sero Portenjo (3,50) Palmeiras (1,80) - 1:1

Četvrtak

02.30: (1,65) Flamengo (3,70) Kruzeiro (5,60) - 1:1

23.55: (1,60) LDU Kito (3,70) Mirasol (6,25) - 1:1

Petak

02.30: (2,00) Korintijans (3,20) Rosario Sentral (4,20) - 0:0

*** kvote su podložne promenama