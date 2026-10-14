Sudar Galaktikosa na Etihadu: Pustite za trenutak optužbe, da vidimo na terenu ko je bolji

Sigurno je Siti najomraženiji klub na Ostrvu, pa i u svetu. “ Mnogo je buke i gotovo je nemoguće ne pričati o tome. Kada pogledam telefon, stalno smo u vestima. Imamo puno poverenje u klub i verujem mu ”, rekao je štoper Sitija.

Na terenu se ne vidi da je Sitiju budućnost ugrožena, da možda sledi i izbacivanje iz Premijer lige. U vazduhu se oseća neizvesnost. Ni igračima nije lako da se usredsrede na teren. Portugalac Ruben Dijas je rekao da su je bilo sastanaka posle reprezentativne pauze. “ Sastali smo se da bismo svi bili na istoj strani, da bi nam bilo jasno u vezi sa našim duševnim mirom. Brzo smo se povezali, pronašli mir i krenuli dalje ”, rekao je Dijas .

I sudar strašnih timova, možda i dva najveća kandidata za “ušati trofej” pored Bajerna, Barselone i Arsenala, u senci je “Slučaja Siti”. Građani su proglašeni krivim, a ostaje da se vidi koje će biti sankcije. Ne piše se dobro vicešampionu Engleske.

Ipak, na terenu gaze izabranici Enca Mareske koji su vezali osam pobeda u svim takmičenjima. Poražen je Siti u Komjuniti šildu od Arsenala (0:3) na Vembliju, ali onda su momci u plavom zaigrali kao u transu. Snagu Erlinga Halanda i drugova je osetio i Liverpul na Enfildu pre tri dana (3:0). S druge strane, Pari Sen Žermen je pod ručnom. I dalje se zahuktava mašina Luisa Enrikea . Česte rotacije, igranje sa dva tima su metod španskog stručnjaka, ali prave Svece gledaćemo tek od proleća.

Menadžer lidera Premijer lige Enco Mareska je rekao da je Liga šampiona važna za klub.

“Za Siti je ovo takmičenje veoma važno. Pokušaćemo da se poboljšamo u odnosu na poslednje dve ili tri godine, kada se tim malo mučio u Ligi šampiona. Gde možemo da budemo u martu ili aprilu, ako je ovo poslednja Liga šampiona na neko vreme, to ne znam”, rekao je italijanski strateg, naslednik Pepa Gvardiole.

O meču sa Pari Sen Žermenom, Mareska je rekao:

“Mi smo svakako dobar tim. Gde smo u ovom trenutku u poređenju sa PSŽ-om? Ne znam, ali znam koliko je naš rival dobar, osvojio je poslednje dve Lige šampiona. Potrebna nam je savršena utakmica jer je PSŽ najbolji tim u Evropi”, iskren je Mareska.

I Luis Enrike je govorio na konferenciji za medije o situaciji u Sitiju. On je rekao da nadležni treba da daju konačnu reč, ali da je po onome što je viđeno na terenu, Siti zaslužio trofeje.

“Obožavam način kako Siti igra. Smatram da trofeji koje osvojite na terenu ostaju na terenu, oni su zaslužili da ih osvoje i nadam se da će uspeti da izbegnu tu sankciju. To je ono što osećam. Nadam se da će se sve dobro završiti po Mančester Siti, jer mislim da je ono što su radili na terenu u poslednjih nekoliko godina neverovatno i sigurno su zaslužili da na terenu osvoje sve te pehare koje imaju”, istakao je trener Pari Sen Žermena.

Oba tima nemaju problema s povredama. Očekuje se najjači mogući sastav oba tima. Fil Foden je dostupan posle suspenzije za Građane, ali se očekuje da će nekadašnji engleski reprezentativac da počne meč s klupe. Đanluiđi Donaruma će udariti na bivši klub.

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Luis Enrike “meša” karte ove sezone. Dobio je trojicu novih napadača u letnjem prelaznom roku, Toresa, Aklijuša i Godtsa, ali najave iz Francuske kažu da bi Španac mogao da počne utakmicu u špicu sa starosedeocima Dezireom Dueom, Usmanom Dembeleom i Hvičom Kvarachelijom. Na sredini su sila Vitinja, Ruiz i Neves.

Tradicija kaže da je Siti neporažen u četiri domaće utakmice protiv Pari Sen Žermena u evropskim takmičenjima (tri pobede i remi). Sveci nisu poraženi 11 mečeva u nizu u Ligi šampiona (sedam trijumfa i četiri remija).

Siti je dao 13 golova na poslednja tri meča Premijer lige, a na startu Lige šampiona je pobedio Porto na Dragau sa 2:0. PSŽ ulazi u formu i u Ligi 1 posle sporijeg početka. U prvom kolu elitnog evropskog takmičenja je pregazio nejaki slovački Slovan sa 6:1 na Parku prinčeva.

POTENCIJALNI SASTAVI:

Mančester Siti (4-2-3-1): Donaruma – Nunes, Gei, Dijas, Gvardiol – Anderson, Fernandez – Šerki, Doku, Semenjo – Haland.

PSŽ (4-3-3): Safonov – Hakimi, Markinjos, Pačo, Mendeš – Vitinja, Ruiz, Neves – Due, Dembele, Kvarachelija.



LIGA ŠAMPIONA - 2. KOLO

Utorak

Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:2)

/Suarez 22, Dumbija 75/

Sabah - Slavija Prag 2:0 (2:0)

/Paris 49, Mikels 88/

Atletiko Madrid - Mančester Junajted 2:0 (1:0)

/Barios 1, Lukman 79/

Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)

/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/

Inter - Klub Briž 3:4 (1:1)

/Martines 44, 81, Boni 90+3 - Tresoldi 30pen, 63, 74, Vermand 87/

Lajpcig - PSV 1:0 (0:0)

/Gruda 71/

Viljareal - Napoli 3:1 (2:1)

/Mikautadze 23, Murinjo 26, Oluvasei 86 - Rahmani 8/

Viking - Bajern 3:3 (2:0)

/Stensens 2, Kristijansen 38, Haugen 90 - Kejn 54pen, 60, Dijaz 71/

Arsenal - Lil 3:0 (0:0)

/Timber 64, Eze 67, Saka 71/

Sreda

18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28) MOZZART RELAX

18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)

21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35) MOZZART RELAX

21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95) MOZZART RELAX

21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)

21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)

21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)

21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60) MOZZART RELAX

21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama