Šuster mat! Ni Bajern, ni Dortmund, Frajburg je prvi u Bundesligi (VIDEO)

Šuster mat je šahovski termin za brz i jednostavan mat u nekoliko poteza. A upravo je tako Frajburg stigao do pobede. U 64. minutu ostao je bez svog najboljeg strelca Juita Suzukija koji je zaradio drugi žuti karton. Jedan Japanac je pocrveneo, ali se ukazao drugi Japanski napadač. Video je Šalke crvenu kosu Kejsukea Gota i trzaj glavom koji je Rudare poslao nazad u Gelzenkirhen pognute glave. Mat u dva poteza uz savršen centaršut Vinćenca Grifa .

Kako je samo Šuster održao svom timu glavu iznad vode i kada je ostao na terenu sa desetoricom. Momentalno je počeo da menja i popunjava rupe u novonastaloj situaciji, a ispostavilo se da su dve izmene bile ključne u današnjem trijumfu. Goto je ušao u 69. minutu, a Grifo u 83. minutu, samo dva minuta pre nego što je Japancu nacrtao loptu na trepavicu.

Utakmica je bila rezultatski tesna, ali to ne menja činjenicu da je Frajburg nadigrao rivala koji je završio meč sa xG koeficijentom 0.06. Domaći su poveli već posle deset minuta fudbala preko Egeštajna, a Šalke izjednačio uz dosta sreće, nakon što je golman Bakhaus nakon jednog kornera odbio loptu pravo na nogu Karamana.

Šalke jeste želeo pobedu, ili makar to pokazuju izmene Mirona Muslića koji je na teren slao Edina Džeka, Hvana Hi Čea, Adila Ošiša, međutim, ni u igri 10 na 11 Frajburg nije izgledao inferiorno. I zaslužio je sve što mu se dešava.

BUNDESLIGA – 5. KOLO

Petak

Borusija Dortmund - Verder Bremen 2:2 (0:0)

/Svenson 80, Šloterbek 85 - Rejs 88, Filkrug 90+2/

Subota

Augzburg - Bajern Minhen 2:2 (1:0)

/Felhauer 1, Ribeiro 64 - Saibari 55, Braun 80/

Majnc - Bajer Leverkuzen 3:4 (2:2)

/Kasi 33, 42, Holerbah 90+2 - Andrih 5, Šik 9, Kvansa 55, Dijabi 65/

Union Berlin - Elverzberg 1:0 (0:0)

/Burdžu 81/

Hofenhajm - Hamburger 2:3 (1:1)

/Bornau 45+6, Konte 53 - Poulsen 12, Mofi 83, Muhajm 90+4/

Paderborn - Štutgart 0:2 (0:1)

/Šabo 25, Firih 83/

RB Lajpcig - Ajntraht Frankfurt 6:0 (4:0)

/Banzuzi 1, Enkunku 5, 41, 44, Nusa 54, Gomis 89/

Nedelja

Keln – Borusija Menhengladbah 2:1 (1:1)

/Johaneson 26, El Mala 66 – Skali 39/

Frajburg - Šalke 2:1 (1:1)

/Egeštajn 10, Goto 85 - Karaman 30/