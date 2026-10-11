Tadića nervira što se njegove reči pogrešno prenose: Možda sam star, ali znam šta govorim

Pomešana su osećanja Dušanu Tadiću posle subotnjeg meča u Amsterdamu kada se prvi put od rastanka sa Ajaksom pojavio na Johan Krojf areni, i to u dresu protivničkog kluba. Srbin je sada adut NEC-a iz Najmehena, a izjave koje je dao u osvit osmog kola Eredivizije razbuktale su vatru u Holandiji, iako to svakako nije bio cilj našeg reprezentativca.

***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** Ispostavilo se da su njegove reči loše prenete od strane pojedinih reportera, što je dovelo do toga da mu navijači Ajaksa tapšu, a da se iz sektora namenjenog gostujućim fanovima čuju zvižduci, praćeni čak i psovkama. A za to nije bilo razloga. Ko je hteo da čita, ujedno i da razume šta je Tadić rekao za portal NU.nl u intervjuu objavljenom dan pred meč: „U NEC-u ima mnogo toga što bi trebalo popraviti, ali je jasno da se sve ne može uraditi odjednom. Zato se fokusiram na najvažnije stvari. Uz svo poštovanje prema NEC-u, navikao sam da igram za klubove koji osvajaju trofeje. Ajaks je bio i ostao moje merilo. Moj karakter odgovara klubu kao što je Ajaks; imam mentalitet koji pristaje Ajaksu“, rekao je tada, između ostalog, Tadić.

Nijednog časa nije bilo gesta ili reči koji bi se protumačili kao ponižavanje aktuelnog kadra. „NEC radi na izgradnji novog identiteta. Klub raste, ali u kom pravcu? To je odluka koju će uprava morati da donese. Lako je igrati sa vrhunskim igračima, kao što je to bio slučaj tokom mog boravka u Ajaksu. Teže je kada oko sebe imate igrače nižeg kvaliteta. Često pravim kretanja za prijem lopte, ali je ne dobijam. Izgleda da mi mozak radi prebrzo“, dopunio je Tadić.

Njegove izjave su ražestile deo publike naklonjene ekipi iz Najmehena. Ne sve, već deo. Tako je na tribini Johan Krojf arene, gde su bili smešteni gostujući navijači, viđen transparent uvredljive sadržine: „Tadiću, od...”. Sve suprotno od onoga kako su ga dočekali navijači Ajaksa, ceneći 105 golova i 112 asistencija tokom njegovog boravka među Kopljanicima, gde je učestvovao i u osvajanju tri titule. „Bila je ovo veoma čudna utakmica za mene. Veoma emotivna. Ajaks je moja velika ljubav još od mladosti, ali NEC je sada moj klub i, kao profesionalac, moram da dam sve od sebe za njega. Bila je to emotivna borba u mojoj glavi. Moraš da obaviš svoj posao za klub, ali sam bio pomalo rastrgnut svim tim emocijama koje su mi se vrzmale po glavi. Vežu me mnoge divne uspomene za ovaj stadion, tako da je povratak bio poseban. Pre utakmice sam video i zagrlio mnoge ljude koje poznajem, sve te uspomene su navirale.“

Potom je Dušan želeo da pojasni šta je rekao koji dan ranije, jer je ispalo da su njegove reči pogrešno protumačene ili prenete. „Davao sam intervjue tokom cele karijere, ali mediji često traže nešto određeno. Mnogi mediji traže nešto negativno, nešto što mogu da izvrnu. S obzirom na moje iskustvo, nikada ne bih govorio s nepoštovanjem o NEC-u. Nikada u životu! Ali ako mi postave deset pitanja o razlici između Ajaksa i NEC-a, šta bi trebalo da uradim, da ćutim i odmahujem glavom?“, zapitao se Tadić pred kamerom ESPN-a.