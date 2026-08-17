Tajni agent Erhan Mašović

Ne treba zaboraviti da u svom sastavu Lale imaju i rekonvalescenta koji je lani „žario i palio“ na Gradskom stadionu u Novom Pazaru – Stefana Stanisavljevića. Iako se mladi napadač oporavio od nezgodne povrede leđa, nije realno očekivati da šansu dobije već protiv ekipe u kojoj je proveo čitavu prošlu sezonu na pozajmici i u čijem je dresu upisao čak osam pogodaka na 19 mečeva.

Međutim, za razliku od njega, Mašović nije imao mnogo „praznog hoda“ ovog leta i gostoprimljivost Plavih doprinela je tome da doskorašnji fudbaler Bohuma ostane u takmičarskoj formi, jer je mesec dana trenirao sa Pandurovićevim timom. Možda iz tog razloga postoji neki „džentlmenski dogovor“ između momka iz Novog Pazara i njegovih sugrađana u i oko kluba – da se taktičke informacije koje je pokupio tokom tog perioda ne dele sa stručnim štabom ekipe za koju zaigra.

Međutim, imajući u vidu da je krajem jula na klupu Vojvodine seo Marko Savić, teško je zamisliti da će jedan od najstudioznijih stratega u srpskoj eliti dozvoliti da mu izmakne bilo kakva informacija o protivnicima koja bi njegovoj ekipi mogla da donese prednost. I naizgled trivijalni detalji mogli bi da naprave razliku na ovom nivou, pogotovo kada na klupi imate taktički pismenog trenera da te informacije pretvori u prednost svoje ekipe.

No, uz njegovo insajdersko znanje, Mašović bi ozbiljno mogao da doprinese i svojim iskustvom već večeras na Gradskom stadionu. Već nedelju dana je 27-godišnji defanzivac proveo sa Lalama, sasvim dovoljno da pohvata automatizme i instrukcije koje od njega zahteva šef struke. Biće povratnik, nekadašnji član Čukaričkog, veliko pojačanje za zadnju liniju Vojvodine, koja od starta sezone vapi za još jednim iskusnim štoperom u rotaciji. Upravo je još jednog centralnog defanzivca zahtevao i stručnjak iz Beograda po dolasku na Karađorđe, koji nije imao mnogo prohteva oko dolazaka i odlazaka, ali je još jedan štoper bio prioritet.

Dobio ga je, reklo bi sе, i na vreme da uspostavi kontinuitet u prvenstvu. Biće večerašnji duel nešto drugačiji ispit za novi stručni štab, koji će – ne računajući Ajaks u Amsterdamu – prvi put voditi crveno-beli kolektiv na strani. Iako su u pripremi utakmice najavili da sa igračima rade i na psihološkom planu zbog ambijenta nа tribinama, po kome je specifično svako gostovanje kraj Jošanice, sreća je i na tom polju bila naklonjena Lalama, јер će najvatreniji navijači domaćina bojkotovati navijanje na utakmici koja se održava radnim danom.

Reklo bi se da u uvertiri utakmice Novosađani imaju mnogo toga na svojoj strani, ali će to morati da potvrde i na terenu, protiv ekipe koju bi još jedan poraz, treći zaredom, mogao dobrano da uzdrma.

MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO

Subota

Radnik - Mačva 2:1 (1:0)

/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/

Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)

/Miladinović 19, Nikolić 77/

Nedelja

IMT - Radnički Niš 0:0

Partizan - Radnički Kragujevac 0:1 (0:1)

/Sremčević 45/

Zemun - Mladost 0:1 (0:1)

/Tašovski 9/

Ponedeljak

20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)

Odloženo

Železničar - Crvena zvezda

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