Tajni agent Erhan Mašović

Vreme čitanja: 3min | pon. 17.08.26. | 13:10
Novi član Lala nedeljama trenirao sa Novopazarcima pre dolaska na Karađorđe, večeras bi baš protiv njih mogao da debituje
Kako sudbina ume da se poigra sa pojedincima, ogleda se malo i u primeru najskorijeg pojačanja Vojvodine Erhana Mašovića, koji je prvi deo leta proveo sa ekipom Novog Pazara, a večeras bi mogao da debituje baš protiv tog kluba, ali u dresu Stare dame (20.00, Arena Premium 1).
Niti je fudbal toliko jednostavan da bi dubinsko poznavanje nečijeg sistema igre moglo da vam omogući toliku prednost da unapred upišete tri boda, niti se igra ekipe Strahinje Pandurovića zasniva preterano na nekom elementu iznenađenja. Znali su u Novom Sadu i pre akvizicije iskusnog štopera na koji način se igra kraj Jošanice, kao što su i u Novom Pazaru znali šta mogu da očekuju u duelu sa Vojvodinom. No, sigurno je Mašović imao nekoliko „insajderskih“ informacija da podeli sa šefom struke Markom Savićem i njegovim stručnim štabom, koje se na kraju dana mogu ispostaviti samo kao svojevrsna pikanterija za javnost pred jedan od derbija petog kola Mozzart Bet Superlige, ali možda i doneti potrebnu prevagu Novosađanima.
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Ne treba zaboraviti da u svom sastavu Lale imaju i rekonvalescenta koji je lani „žario i palio“ na Gradskom stadionu u Novom Pazaru – Stefana Stanisavljevića. Iako se mladi napadač oporavio od nezgodne povrede leđa, nije realno očekivati da šansu dobije već protiv ekipe u kojoj je proveo čitavu prošlu sezonu na pozajmici i u čijem je dresu upisao čak osam pogodaka na 19 mečeva.
Međutim, za razliku od njega, Mašović nije imao mnogo „praznog hoda“ ovog leta i gostoprimljivost Plavih doprinela je tome da doskorašnji fudbaler Bohuma ostane u takmičarskoj formi, jer je mesec dana trenirao sa Pandurovićevim timom. Možda iz tog razloga postoji neki „džentlmenski dogovor“ između momka iz Novog Pazara i njegovih sugrađana u i oko kluba – da se taktičke informacije koje je pokupio tokom tog perioda ne dele sa stručnim štabom ekipe za koju zaigra.
Međutim, imajući u vidu da je krajem jula na klupu Vojvodine seo Marko Savić, teško je zamisliti da će jedan od najstudioznijih stratega u srpskoj eliti dozvoliti da mu izmakne bilo kakva informacija o protivnicima koja bi njegovoj ekipi mogla da donese prednost. I naizgled trivijalni detalji mogli bi da naprave razliku na ovom nivou, pogotovo kada na klupi imate taktički pismenog trenera da te informacije pretvori u prednost svoje ekipe.
No, uz njegovo insajdersko znanje, Mašović bi ozbiljno mogao da doprinese i svojim iskustvom već večeras na Gradskom stadionu. Već nedelju dana je 27-godišnji defanzivac proveo sa Lalama, sasvim dovoljno da pohvata automatizme i instrukcije koje od njega zahteva šef struke. Biće povratnik, nekadašnji član Čukaričkog, veliko pojačanje za zadnju liniju Vojvodine, koja od starta sezone vapi za još jednim iskusnim štoperom u rotaciji. Upravo je još jednog centralnog defanzivca zahtevao i stručnjak iz Beograda po dolasku na Karađorđe, koji nije imao mnogo prohteva oko dolazaka i odlazaka, ali je još jedan štoper bio prioritet.
Dobio ga je, reklo bi sе, i na vreme da uspostavi kontinuitet u prvenstvu. Biće večerašnji duel nešto drugačiji ispit za novi stručni štab, koji će – ne računajući Ajaks u Amsterdamu – prvi put voditi crveno-beli kolektiv na strani. Iako su u pripremi utakmice najavili da sa igračima rade i na psihološkom planu zbog ambijenta nа tribinama, po kome je specifično svako gostovanje kraj Jošanice, sreća je i na tom polju bila naklonjena Lalama, јер će najvatreniji navijači domaćina bojkotovati navijanje na utakmici koja se održava radnim danom.
Reklo bi se da u uvertiri utakmice Novosađani imaju mnogo toga na svojoj strani, ali će to morati da potvrde i na terenu, protiv ekipe koju bi još jedan poraz, treći zaredom, mogao dobrano da uzdrma.
MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO
Subota
Radnik - Mačva 2:1 (1:0)
/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/
Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)
/Miladinović 19, Nikolić 77/
Nedelja
IMT - Radnički Niš 0:0
Partizan - Radnički Kragujevac 0:1 (0:1)
/Sremčević 45/
Zemun - Mladost 0:1 (0:1)
/Tašovski 9/
Ponedeljak
20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)
Odloženo
Železničar - Crvena zvezda
***Kvote su podložne promenama