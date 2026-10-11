Tamo gde se očekivalo da pršti, sve je stalo: Komo - Roma prvi meč bez golova u Seriji A

Tamo gde se očekivalo da će sve prštati na terenu, gde će timovi jurišati na pobedu i golovi na obe strane biti deo fudbalske predstave - mreže su mirovale. Utakmica Komo - Roma postala je prvi meč Serije A ove sezone koji je završen bez golova, a teško je reći ko je zadovoljniji osvojenom bodu. Vučica je tokom utakmice imala više ozbiljnijih šansi, ali je veći deo drugog poluvremena igrala sa igračem manje. To sastav Seska Fabregasa nije uspeo da iskoristi, iako je u poslednjih pola sata utakmice vršio pravu opsadu gostujućeg kaznenog prostora.

Isključenje je u 53. minutu zaradio najbolji strelac Serije A Donjel Malen, koji je otvorenim đonom pokosio Bruna Kaikija. Zanimljivo, nepreznom Holanđaninu je ovo bio prvi crveni karton u karijeri, na ukupno 234. meču u top 10 evropskih liga. Roma je znatno agilnija bila u prvom poluvremenu, kada je propustila nekoliko odličnih šansi. Prvi je zapretio Dibala, Pelegrini je pogodio stativu, dok je treću veliku priliku propustioi Malen. Sa druge strane, jedinu veliku šansu za Komo propustio je Niko Paz u sedmom minutu, ali je Pjerluđi Golini odlično reagovao. Rezervni čuvar mreže Rimljana na izuzetan je način odmenio povređenog Mileta Svilara, potvrdivši zbog čega ga je Gasperini nazvao odličnim drugim golmanom u uvertiri ove utakmice.