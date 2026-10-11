Tamo gde se očekivalo da pršti, sve je stalo: Komo - Roma prvi meč bez golova u Seriji A
Vreme čitanja: 7min | ned. 11.10.26. | 14:48
Rimljani imali više šansi, ali su u poslednjih pola sata bili prinuđeni da se brane posle isključenja Malena – 0:0
Tamo gde se očekivalo da će sve prštati na terenu, gde će timovi jurišati na pobedu i golovi na obe strane biti deo fudbalske predstave - mreže su mirovale. Utakmica Komo - Roma postala je prvi meč Serije A ove sezone koji je završen bez golova, a teško je reći ko je zadovoljniji osvojenom bodu. Vučica je tokom utakmice imala više ozbiljnijih šansi, ali je veći deo drugog poluvremena igrala sa igračem manje. To sastav Seska Fabregasa nije uspeo da iskoristi, iako je u poslednjih pola sata utakmice vršio pravu opsadu gostujućeg kaznenog prostora.
Isključenje je u 53. minutu zaradio najbolji strelac Serije A Donjel Malen, koji je otvorenim đonom pokosio Bruna Kaikija. Zanimljivo, nepreznom Holanđaninu je ovo bio prvi crveni karton u karijeri, na ukupno 234. meču u top 10 evropskih liga. Roma je znatno agilnija bila u prvom poluvremenu, kada je propustila nekoliko odličnih šansi. Prvi je zapretio Dibala, Pelegrini je pogodio stativu, dok je treću veliku priliku propustioi Malen. Sa druge strane, jedinu veliku šansu za Komo propustio je Niko Paz u sedmom minutu, ali je Pjerluđi Golini odlično reagovao. Rezervni čuvar mreže Rimljana na izuzetan je način odmenio povređenog Mileta Svilara, potvrdivši zbog čega ga je Gasperini nazvao odličnim drugim golmanom u uvertiri ove utakmice.
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Roma je imala kontrolu igre zahvaljujući besprekornom Manuu Koneu, koji je bio bukvalno na svakoj lopti u manevru, a Gasperini bi u nastavku sezone mogao da dobije i ozbiljno pojačaanje u vidu Lorenca Pelegrinija. Nekadašnji kapiten Rome doneo je kreativnost veznom redu gostiju, ali mu je nedostajalo sreće u 11. mintutu da svoj prvi nastup u sezoni, nakon povratka iz povrede, kruniše veoma važnim golom.
Drugi deo meča, osim isključenja Malena i pritiska domaćina obeležila je i nesvakidašnja situacija na samom terenu. U 68. minutu utakmica je nakratko prekinuta jer se povredio glavni sudija Fabri, koji je zbog bolova morao da prepusti pištaljku četvrtom arbitru Soci.
Očekivano, brojčana prednost na terenu donela je potpunu inicijativu domaćinu, dok je Vučica bila primorana na potpunu defanzivu i borbu za goli život. Najbolju priliku za Komo u drugom poluvremenu imao je ponovo raspoloženi Niko Paz u 72. minutu, ali je njegov izuzetno snažan udarac sa distance fantastičnom intervencijom zaustavio raspoloženi Golini.
Fabregas je do kraja utakmice osvežio napad uvođenjem Baturine, koji je u nadoknadi zaradio žuti karton zbog neuspelog pokušaja makazica, dok je Hesus Rodrigez u šestom minutu nadoknade propustio poslednju priliku za promenu rezultata opalivši zamalo pored stative. S druge strane, Gasperini je uvođenjem Balerdija i Renša uspeo da zatvori sve prilaze golu, pa je Roma posle sedam minuta nadoknade i prave opsade ipak uspela da sačuva bod sa teškog gostovanja.
Roma u sredu na Olimpiku dočekuje Real Madrid, dok Komo isti dan ide na noge Fajenordu u Ligi šampiona.
SERIJA A – 6. KOLO
Subota
Đenova - Fjorentina 2:1 (2:0)
/Osmajić 8, Mesijas 15 - Vaskez 73ag/
Inter - Parma 3:0 (3:0)
/Sučić 13, Čalhanoglu 18p, Tiram 31/
Napoli - Frozinone 3:0 (2:0)
/De Brujne 29, 90+4, Lang 32/
Nedelja
Komo - Roma 0:0
15.00: (1,62) Lacio (3,80) Monca (5,80) MOZZART RELAX
15.00: (4,00) Leče (3,45) Bolonja (1,95) MOZZART RELAX
18.00: (4,40) Sasuolo (3,50) Milan (1,85) MOZZART RELAX
20.45: (5,80) Kaljari (3,80) Juventus (1,62) MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (1,55) Atalanta (4,20) Venecija (5,90) MOZZART RELAX
20.45: (2,40) Torino (3,30) Udineze (3,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama