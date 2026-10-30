Karlik Džons (©Starsport)
KRAJ: Žalgiris - Partizan Mozzart Bet 87:80
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pet. 30.10.26. | 19:56
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EVROLIGA
9. kolo
ŽALGIRIS - PARTIZAN MOZZART BET 87:80
/27:21, 17:19, 25:17, 18:23/
Dvorana: Žalgirio arena
Sudije: Emin Mogulkoč, Đordi Alijaga, Uge Tepenije
ŽALGIRIS: Braun 9, Akobundu-Ehiogo 6, Edvards 17, Li 4, Tubelis 11 (6sk), Lo, Sliva 3, Valančijunas 16 (8sk), Evans 6 (6as), Grigonis 4, Butkevičijus 7, Ulanovas 4.
PARTIZAN MOZZART BET: Olman, Džons 7 (7as), Vildoza 14, Tompson 15 (6sk), Frenks 4, Tanasković 19, Stivens 4, Rivs 5, Hejs 8, Lakić -, Pajola -, Lovernj 4.
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