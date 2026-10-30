Savršena nedelja Asvela, Kodi blistao protiv Gudurića

Dok Baskonija u hodu menja šefa stručnog štaba, dovodi Velimira Perasovića i sa nestrpljenjem čeka zvanični potpis Džabarija Parkera, porazi se na Pirinejima nižu kao na traci. Ovu utakmicu izgubili su izuzetno lako i bez pravog otpora. Već posle prve deonice Asvel je stigao do 10 poena prednosti i praktično rešio pitanje pobednika, jer gost iz Španije niti u jednom momentu nije uspeo ozbiljnije da pripreti.

Fantastični Titi Vašington prednjačio je u pobedničkom taboru sa 21 poenom, uz impresivan podatak da je bio bez greške za dva poena (7/7), dok je ubacio i dve trojke iz tri pokušaja, uz pet skokova i četiri asistencije. Odmah iza njega bio je neprikosnoveni Peti Mils, koji je meč završio sa 20 poena, spakovavši čak pet trojki! Ostaje velika žal navijača u Beogradu što prevejani Australijanac tokom leta nije završio u Partizanu jer je — kako nam je i sam nedavno priznao — bilo je priče i pregovora. Ovako, malobrojna publika u Vilerbanu uživa u bravurama ove NBA legende.

Što se Baskonije tiče, tamo je takođe jedan prekaljeni NBA as odigrao zapaženu rolu — Kenet Farid duel je okončao sa 17 poena i osam skokova.

Kada već govorimo o timovima koji se žestoko muče na startu sezone, nemoguće je ne pomenuti Olimpiju iz Milana. Usledio je novi poraz izabranika sa severa Italije, ovoga puta na uvek vrućem gostovanju u Atini protiv Olimpijakosa. Aktuelni šampion Evrope opravdao je ulogu favorita i stigao do pobede rezultatom 84:78.

Bilo je ipak znatno teže nego što se u dvorani „Mira i prijateljstva” očekivalo. „Manekeni” su se hrabro borili i bili blizu velikog iznenađenja, ali kada god se meč lomio i ulazio u finiš u kom je gorelo, Olimpijakos je na suvi kvalitet izveo ključne poteze.

Najbolju utakmicu u dosadašnjem toku sezone odigrao je nekadašnji plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer, koji je meč okončao sa 24 poena i četiri asistencije. Odličan je po običaju bio i Saša Vezenkov sa 23 poena, ali to je za prvu zvezdu Pirejaca već odavno suvi standard. Srpski centar Nikola Milutinov nije se upisao u listu strelaca za svega pet minuta provedenih na parketu.

Sa druge strane, drugi reprezentativac Srbije, Marko Gudurić, pružio je značajno bolju partiju. On je u porazu Milana učestvovao sa 14 postignutih poena, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne novi udarac za italijanskog velikana.

EVROLIGA - 9. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Četvrtak

Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73

/Moneke 15 - Lučić 12/

Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99

/Klark 21 - Hifi 26/

Real Madrid - Fenerbahče 95:76

/Maledon 26 - Klajburn 21/

Petak

Dubai - Hapoel Tel Aviv 97:83

/Petrušev 20 - Micić 15/

Anadolu Efes - Panatinaikos 83:68

/Malkolm, Fernando 15 - Nan 17/

Žalgiris - Partizan Mozzart Bet 87:80

/Edvards 17 - Tanasković 19/

Asvel - Baskonija 94:79

/Vašington 21 - Farid 17/

Olimpijakos - Olimpija Milano 84:78

/Miler Mekintajer 24 - Kol 17/

Virtus Bolonja - Bešiktaš

Barselona - Valensija