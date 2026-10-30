Savršena nedelja Asvela, Kodi blistao protiv Gudurića
Vreme čitanja: 3min | pet. 30.10.26. | 22:22
Asvel pobedio Baskoniju, a Olimpijakos se namučio protiv Olimpije iz Milana u 9. kolu Evrolige
Na pomen Asvela, mnogi su godinama unazad s pravom pomišljali na jedno — najgori tim Evrolige. Uglavnom je ta etiketa bila potpuno opravdana, ali ove sezone pod trenerskom palicom Tonija Parkera stvari se drastično menjaju. Ne pamti se kada je francuski predstavnik uspeo da veže dve pobede u elitnom takmičenju, a posebno ne u paklenom ritmu duplog kola, ali došli smo i do tog momenta.
Posle velikog skalpa i trijumfa nad Partizan Mozzart Betom u Lionu, deklasirana je i posrnula Baskonija rezultatom 94:79. Ovim ishodom u Vilerbanu verovatno je i definitivno dokazano da je u ovom momentu tim iz Vitorije najlošiji i najranjiviji sastav u čitavoj Evroligi.
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Dok Baskonija u hodu menja šefa stručnog štaba, dovodi Velimira Perasovića i sa nestrpljenjem čeka zvanični potpis Džabarija Parkera, porazi se na Pirinejima nižu kao na traci. Ovu utakmicu izgubili su izuzetno lako i bez pravog otpora. Već posle prve deonice Asvel je stigao do 10 poena prednosti i praktično rešio pitanje pobednika, jer gost iz Španije niti u jednom momentu nije uspeo ozbiljnije da pripreti.
Fantastični Titi Vašington prednjačio je u pobedničkom taboru sa 21 poenom, uz impresivan podatak da je bio bez greške za dva poena (7/7), dok je ubacio i dve trojke iz tri pokušaja, uz pet skokova i četiri asistencije. Odmah iza njega bio je neprikosnoveni Peti Mils, koji je meč završio sa 20 poena, spakovavši čak pet trojki! Ostaje velika žal navijača u Beogradu što prevejani Australijanac tokom leta nije završio u Partizanu jer je — kako nam je i sam nedavno priznao — bilo je priče i pregovora. Ovako, malobrojna publika u Vilerbanu uživa u bravurama ove NBA legende.
Što se Baskonije tiče, tamo je takođe jedan prekaljeni NBA as odigrao zapaženu rolu — Kenet Farid duel je okončao sa 17 poena i osam skokova.
Kada već govorimo o timovima koji se žestoko muče na startu sezone, nemoguće je ne pomenuti Olimpiju iz Milana. Usledio je novi poraz izabranika sa severa Italije, ovoga puta na uvek vrućem gostovanju u Atini protiv Olimpijakosa. Aktuelni šampion Evrope opravdao je ulogu favorita i stigao do pobede rezultatom 84:78.
Bilo je ipak znatno teže nego što se u dvorani „Mira i prijateljstva” očekivalo. „Manekeni” su se hrabro borili i bili blizu velikog iznenađenja, ali kada god se meč lomio i ulazio u finiš u kom je gorelo, Olimpijakos je na suvi kvalitet izveo ključne poteze.
Najbolju utakmicu u dosadašnjem toku sezone odigrao je nekadašnji plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer, koji je meč okončao sa 24 poena i četiri asistencije. Odličan je po običaju bio i Saša Vezenkov sa 23 poena, ali to je za prvu zvezdu Pirejaca već odavno suvi standard. Srpski centar Nikola Milutinov nije se upisao u listu strelaca za svega pet minuta provedenih na parketu.
Sa druge strane, drugi reprezentativac Srbije, Marko Gudurić, pružio je značajno bolju partiju. On je u porazu Milana učestvovao sa 14 postignutih poena, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne novi udarac za italijanskog velikana.
EVROLIGA - 9. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Četvrtak
Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73
/Moneke 15 - Lučić 12/
Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99
/Klark 21 - Hifi 26/
Real Madrid - Fenerbahče 95:76
/Maledon 26 - Klajburn 21/
Petak
Dubai - Hapoel Tel Aviv 97:83
/Petrušev 20 - Micić 15/
Anadolu Efes - Panatinaikos 83:68
/Malkolm, Fernando 15 - Nan 17/
Žalgiris - Partizan Mozzart Bet 87:80
/Edvards 17 - Tanasković 19/
Asvel - Baskonija 94:79
/Vašington 21 - Farid 17/
Olimpijakos - Olimpija Milano 84:78
/Miler Mekintajer 24 - Kol 17/
Virtus Bolonja - Bešiktaš
Barselona - Valensija