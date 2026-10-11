Trener Marselja: Nisam istrošen i ne kukam

Trener Bruno Ženasjo je u susretu sa novinarima odavao sliku razočaranog čoveka, ali brzo je svima stavio do znanja da je dobro i da namerava da se bori, iako su ga mnogi već prežalili i prognoziraju mu skori odlazak sa klupe Olimpika.

"Znam da su mi mnogi već rekli kako izgledam istrošeno. Ali ne, nije tako. Ljut sam što sam imao osećaj da smo mi bili zadovoljni što smo izgubili od Pari Sen Žermena samo 2:1. I to me brine, a tako je bilo i u drugim klubovima. Jer kada igrate, vi igrate da pobedite. Svi su mislili da ćemo biti poniženi, ali nismo, mada ne želim tako da razmišljam. Nisam bio u depresiji posle tog meča, pre će biti da sam bio ljut i razočaran zbog svojih igrača. Uradili su neke dobre stvari, ali su bili kažnjeni nekim detaljima. Nisam istrošen i ne kukam, sve je drugačije od onog što sam čuo. U redu sam, hvala vam što brinete", rekao je Ženasjo.

20.45: (3,40) Troa (3,50) Olimpik Marselj (2,10)

Marselj je pretposlednji sa tri boda, Troa je mesto ispred sa samo bodom više. Ono što je dobro za Olimpik je činjenica da će posle teškog starta, u kojem su igrali uglavnom sa ekipama iz vrha, sada imati nešto povoljniji raspored mečeva.

"Stižu do nas različite poruke, ali to ne znači da će Troa i neki drugi biti laki rivali. Znamo da ulazimo u važan period mečeva do sledeće međunarodne pauze. Ipak, ne bismo smeli da očekujemo da naredni meč i one iza pobedimo lako. Biće vrlo teško, a slavićemo jedino ako budemo odigrali izuzetno dobro", kaže Ženasjo.

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Problem za sve je izostanak dva važna igrača, Pjera Emila Hojbjerga i Timotia Vee. prvi se povredio tokom nastupa za reprezentaciju, a drugi je suspendovan za večerašnji meč

"Nalazimo se u teškom periodu i svi su svesni toga. Ovo je period krize u kojem moramo da imamo taj osećaj budnosti. Moramo da prekinemo tu negativnu spiralu, uzmemo bodove i dođemo u komforniju poziciju. Znamo u kakvom smo položaju, ali nema razloga za plakanje. Možemo još da pobegnemo iz ove zone, ali zato moramo da se borimo u predstojećim utakmicama", naglasio je strateg Olimpika.

Niko se na Velodromu još ne usuđuje da izgovori reč "opstanak". Ženesjo kaže da postoje prioriteti, da mora da se "obezbedi osnovno", ali kaže da ne misli na to.

"Ne bih rekao tako, ali moramo da budemo u stanju da igramo, a da pritom ne mislimo na tabelu. Nije dobro za moral, jer to govori da možemo da izgubimo samopouzdanje. Moramo da razvijamo tim, to podrazumevam kad kažem obezbediti osnovno. A samim tim popraviće se i rezultati", zaključio je strateg ekipe iz Marselja.

FRANCUSKA 1 – 6. KOLO

Petak

Lans - Lion 2:1 (1:0)

/Sotoka 36, Udol 77 - Mera 85/

Subota

Lil - Avr 1:0 (1:0)

/Bakva 5/

Brest - Anže 5:1 (4:0)

/Ažork 9, Tusar 17, Lala 30pen, Balde 45, Embup 54/

Lorijan - Pariz 1:0 (0:0)

/Bernardo 68/

PSŽ - Le Man 3:1 (1:0)

/Beraldo 19pen, Kvarachelija 61, Aklijuš 68 - Mafuta 54/

Monako - Tuluz 2:2 (2:0)

/Diop 29, Ablin 38 - Tengstedt 48pen, Opong 59/

Nedelja

15.00: (2,40) Nica (3,50) Starazbur (2,85) MOZZART RELAX

17.15: (1,43) Ren (4,85) Okser (6,50) MOZZART RELAX

20.45: (3,40) Troa (3,50) Olimpik Marselj (2,10) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama