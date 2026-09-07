Olakšanje u Žalgirisu: Valančijunasova povreda nije ozbiljna
Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 13:22
Što će reći da sigurno dolazi na gostovanje Zvezde
Žalgirisova ubedljiva pobeda nad Sabahom iz Bakua (112:78) ostala je u senci povrede Jonasa Valančijunasa.
Povratnik u litvansku i evropsku košarku pretrpeo je nezgodan udarac pošto se u prvoj četvrtini sudario sa saigračem Marijusom Grigonisom. Uhvatio se za desnu potkolenicu i šepajući otišao na klupu, posle čega se više nije vraćao.
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Ostao je na klupi do kraja poluvremena, držeći led na mestu udarca, da bi na pauzi za poluvreme ostao u svlačionici.
24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)
Srećom po litvanskog velikana, ispostavilo se da Valančijunasova povreda nije teže prirode i da je sa njim sve u redu. To je potvrdio i trener Tomas Masijulis.
”Rekao je da je mogao da nastavi da igra, ali nismo hteli ništa da rizikujemo. U pitanju je samo udarac i nije ništa opasno. Naravno, doktori će napraviti potrebne analize, kada ćemo imati više informacija”, poručio je Masijulis.
Valančijunas se vratio u evropsku košarku posle 14 godina boravka u NBA ligi. Na dve pripremne utakmic, protiv Rige i Juventusa prosečno je beležio 17 poena i devet skokova.
Žalgiris nastavlja pripreme za novu sezonu u Londonu, gde će igrati protiv Pariza i Londona ili Šlonska. Prvu utakmicu u Evroligi Žalgiris igra u Beogradu 24. septembra protiv Crvene zvezde.