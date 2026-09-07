Olakšanje u Žalgirisu: Valančijunasova povreda nije ozbiljna

Ostao je na klupi do kraja poluvremena, držeći led na mestu udarca, da bi na pauzi za poluvreme ostao u svlačionici.

24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)

Srećom po litvanskog velikana, ispostavilo se da Valančijunasova povreda nije teže prirode i da je sa njim sve u redu. To je potvrdio i trener Tomas Masijulis.

”Rekao je da je mogao da nastavi da igra, ali nismo hteli ništa da rizikujemo. U pitanju je samo udarac i nije ništa opasno. Naravno, doktori će napraviti potrebne analize, kada ćemo imati više informacija”, poručio je Masijulis.

Valančijunas se vratio u evropsku košarku posle 14 godina boravka u NBA ligi. Na dve pripremne utakmic, protiv Rige i Juventusa prosečno je beležio 17 poena i devet skokova.