Tri tima iz istog grada, isti broj bodova – ko će prvi da preseče vrpcu?
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 13:30
Šamrok, Sent Patriks i Bohemijans se bore za titulu u šampionatu Republike Irske. Roversi u najboljem položaju zbog meča manje, ali loša forma tima Stivena Bredlija pred meč sa Drogedom (21.00)
Početkom narednog meseca spušta se zavesa na elitnu ligu Republike Irske, a pitanje šampiona ni na vidiku. Tri tima - Sent Patriks, Bohemijans i Šamrok - imaju isti broj bodova pre poslednja četiri kola. U najboljem položaju je Šamrok Rovers koji ima meč manje i u slučaju pobede (21.00) protiv Drogede odlepiće se gradskim rivalima na tri boda pre sigurno dramatičan finiš u šampionatu u poslednjih 360 minuta sezone.
Tim koji je bio koban po Partizan i tadašnjeg trenera crno-belih Aleksandra Stanojevića pre 11 godina, ne može da se pohvali dobrom formom. Samo jedna pobeda u prethodna četiri kola. Bohemijans je recimo u seriji od pet trijumfa, a lider Sent Patriks od tri. U Republici Irskoj, kao i u svim ligama na Ostrvu, prvi kriterijum ako timovi budu imali isti broj bodova jeste gol-razlika.
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Šamroku je večerašnji duel veoma dobra provera pred ponedeljak i derbi sa Bohemijansom koji bi mogao da odluči pitanje šampiona. Trener Roversa Stiven Bredli bio je u pregovorima sa škotskim Hibernijanom, ali nije došlo do saradnje. Bredli je na klupi Šamroka još od 1. novembra 2016.
21.00: (1,35) Šamrok (4,50) Drogeda (8,50) MOZZART RELAX
U dosadašnjem toku šampionata, Šamrok ima dve pobede i dva remija protiv Drogede koja se bori za opstanak. Gosti dolaze u Dablin bez menadžera Kevina Doertija koji je suspendovan zbog crvenog kartona koji je dobio u prošlom kolu, pa će na klupi da sedi pomoćnik Darin Dojl.
Kvota u Mozzartu na kombinaciju GG3+ na ovom meču je 2,15. Meč Šamrok – Drogeda je u ponudi Mozzart Relaxa.
Domaćin je lišen usluga trojice igrača, Danija Madroa, Viktora Odžijenvuna i Kajana Bareta, dok je Deni Grant pod znakom pitanja. Za Drogedu neće igrati Rajan Brenan i Luk Denison. Šamrok nema izrazitog gogetera. Najbolji strelac tima sa osam golova je Grem Burk, dok je jedan manje delo Džona Megoverna i Majkla Nunana. Najbolji pakker tima je Džek Birn.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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REPUBLIKA IRSKA 1 – 33. KOLO
Četvrtak
21.00: (1,35) Šamrok (4,50) Drogeda (8,50) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama