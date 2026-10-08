Tri tima iz istog grada, isti broj bodova – ko će prvi da preseče vrpcu?

Početkom narednog meseca spušta se zavesa na elitnu ligu Republike Irske, a pitanje šampiona ni na vidiku. Tri tima - Sent Patriks, Bohemijans i Šamrok - imaju isti broj bodova pre poslednja četiri kola. U najboljem položaju je Šamrok Rovers koji ima meč manje i u slučaju pobede (21.00) protiv Drogede odlepiće se gradskim rivalima na tri boda pre sigurno dramatičan finiš u šampionatu u poslednjih 360 minuta sezone.

Tim koji je bio koban po Partizan i tadašnjeg trenera crno-belih Aleksandra Stanojevića pre 11 godina, ne može da se pohvali dobrom formom. Samo jedna pobeda u prethodna četiri kola. Bohemijans je recimo u seriji od pet trijumfa, a lider Sent Patriks od tri. U Republici Irskoj, kao i u svim ligama na Ostrvu, prvi kriterijum ako timovi budu imali isti broj bodova jeste gol-razlika.