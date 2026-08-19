Tursko-saudijska luks produkcija: Malkom i Darvin guraju Benzemu kod Salaha!

Al Hilal je krenuo po Votkinsa kada im je propala ideja o Viktoru Osimenu. Jakom ponudom su se vrlo brzo dogovorili sa engleskim reprezentativcem koji je napunio 30 godina i želi da zabode ugovor karijere. Aston Vila se opire, ali je sinoć stigla ponuda teška 45.000.000 evra sa bonusima o kojoj će morati da razmisli. Votkins ima još dve godine ugovora, ušao je u četvrtu deceniju i pitanje je da li će opet moći da ga prodaju za ovoliki novac. Ne treba smetnuti s uma ni eksploziju mladog Brajana Mađa koji je projektovan kao buduća zvezda u napadu birmingemskog kluba.

Ali, da bi se sve ovo desilo, prvo moraju u Al Hilalu da se srede neke komplikovane stvari.

Konkretno, da se saudijski klub reši stranaca i otvori mesto za nove kapitalce. Precrtani su Darvin Nunjez, Malkom i Karim Benzema. I sudbine sve trojice su isprepletene…

Krenimo od Nunjeza koji je odavno precrtan. Nakon što je odbio Bešiktaš, bio je na korak od selidbe u Trabzon. Sve je bilo dogovoreno oko pozajmice i deljenja troškova plate. Trabzon je trebalo da plaća 60 odsto njegovog ugovora, a Saudijci 40 odsto. Pristao je i igrač, ali…

Al Hilal je u međuvremenu dogovarao pozajmicu Malkomu u redove novog i bogatog prvoligaša Al Dirije, ali je Brazilac to odbio i dogovorio trogodišnji ugovor sa Al Džazirom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Već je doputovao u Abu Dabi na lekarske i potpis…

Međutim, Al Dirija neće izvisiti za poklon iz Al Hilala. Ekspresno su se Saudijci dogovorili da Darvin Nunjez, umesto u Trabzonu, nastavi karijeru u timu novog prvoligaša. To više odgovara i Al Hilalu jer Al Dirija preuzima 80 odsto igračeve plate koja iznosi 15.000.000 evra godišnje i imaće opciju otkupa pozajmice.

U tom slučaju je delovalo da će najgore proći Trabzon, ali se otvorila nova linija pregovora i turski klub želi Karima Benzemu. On je ujedno i najkomplikovaniji deo priče jer u Saudijskoj Arabiji, osim kao fudbaler u Al Hilalu, zarađuje i kao promoter lige, ministarstva sporta i države. Taj marketinški deo je čak i veći u ukupnom iznosu zarade koja iznosi 100.000.000 evra godišnje. Al Hilal je dobio zeleno svetlo iz političkog vrha da može da se reši Benzeme i tu je u priču uskočio Trabzon.

Već su kontaktirali Benzemu i ponudili mu da dođe kod njih. Od njegovog pristanka zavisi i dalji tok pregovora sa Al Hilalom oko deljenja troškova plate, ali je prilično sigurno da će Al Hilal pristati na sve kako bi se rešio skupocenog Francuza i doveo Votkinsa na njegovo mesto.

Mohamed Salah kao mamac bi mogao da privuče Benzemu na obalu Crnog mora, pa da vidimo dve superzvezde evropskog fudbala u poslednjih desetak godina zajedno u istom timu. Čeka se Benzemin odgovor…