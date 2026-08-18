Ubedljiv poraz Milojevića na debiju

Bio je egal u Šangaju sve do završnice prvog poluvremena, kada je Giljerme Ramos zatresao mrežu u 42. minutu i načeo domaću ekipu. Ravnopravna borba se nastavila i u drugom poluvremenu, mada je Peking Guan uspeo da postigne i drugi gol u pravom trenutku i slomi domaću ekipu. Cao Jongjing je pogodio u 73. minutu, čime je nagovestio da je ova utakmica rešena, da bi u 86. minutu Žang Žiže stavio tačku na meč i zapečatio ubedljiv poraz Šangaj Šenhue na debiju Vladana Milojevića. Puna mreža i tri boda za tim iz glavnog grada, a glavobolja za srpskog trenera.

Problem za Milojevića je što je došao u klub koji je sezonu startovao sa 11 bodova manje zbog kazne tamošnjeg saveza, zbog čega i jesu na desetom mestu sada, umesto da su drugoplasirani. Nije baš da se vrte oko zone ispadanja jer imaju deset bodova više od Vuhana koji je prvi ispod crte, ali se svakako nalaze u beznađu. Očekuje se da se trgnu i da krenu da se penju ka gore, što i jeste glavni cilj bio kineskog tima kada su dovodili trofejnog stručnjaka iz Srbije.

Podsećamo, Milojević je potpisao ugovor na dve i po godine sa timom iz Šangaja, sa kojim ima borbe na još dva fronta. Šenhua će početkom narednog meseca igrati četvrtfinale Kupa Kine protiv Dalijana, dok ih kao vicešampioan Kine očekuje na jesen i učešće u grupnoj fazi Lige šampiona Azije.

Cilj ove sezone je takođe da se dođe opet do učešća u Ligi šampiona Azije, makar do onog drugog takmičenja, kroz šampionat ili eventualno kroz kup.