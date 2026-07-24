Buongiorno Italia: Kardinale nastavlja da imitira Berluskonija

Konačno je neko zakucao na vrata Milana za portugalskog krilnog napadača. Ne radi se o klubovima iz Premijer lige kako je to priželjkivao Leao , već o Fenerbahčeu.

Ambicioznost Kardinalea u ovoj sezoni ogleda se i kroz nameru da investira u dovođenje novih igrača svaki evro koji stigne od prodaje fudbalera Milana, počev od Leaa .

Kardinale je učestvovao i u pregovorima sa Lukom Modrićem oko produžetka saradnje do leta 2027. godine. U klubu tvrde da je upravo Kardinaleovo angažovanje presudno doprinelo da Modrić pristane da odigra poslednju sezonu u dresu Milana.

Istanbulski klubovi, pogotovo Galatasaraj i Fenerbahče, podigli su nivo svog rivalstva do novih „novčanih” visina: troše stotine miliona evra za transfere i faraonske plate. Fener je već potrošio 40 miliona za Grinvuda, 18 miliona za Murićija, devet miliona za Akea i spreman je da izdvoji 50 miliona za Leaa, plus 12 miliona evra po sezoni. Turci nude fiksnu platu Leau od osam miliona, plus 1,5 miliona ako odigra 20 ili više utakmica, još milion i po ako postigne 15 ili više golova, i dodatni milion za titulu prvaka Turske.

Najveće prepreke za realizaciju transfera su Leaova rešenost da nastavi karijeru u Premijer ligi i obaveza Fenerbahčea da proda barem devet od 23 stranca u igračkom kadru.

Mirođija u čitavom poslu je Žorže Mendeš. Moćni menadžer nije agent Leaa, ali je posrednik u poslu i njegova agencija se stavila na raspolaganje Feneru da im pomogne u „sistematizaciji” viška stranaca u timu kako bi napravili mesto za Leaa.

S druge strane, Leao će morati da se pomiri sa sudbinom i prihvati ponudu turskog kluba ako se na horizontu u relativno kratkom roku ne pojavi neki engleski klub.

Milan već ima jasne ideje kako da upotrebi novac od prodaje Leaa. Rosoneri će investirati 40 miliona evra u dovođenje Karecasa iz Briža. Loša iskustva sa De Ketelareom i Jašarijem nisu pokolebala tim iz Milana da proba sa još jednom velikom investicijom u igrače iz flamanskog kluba.

DE BRUJNE OSTAJE, LUKAKU NA PRODAJU

Romelu Lukaku (©Reuters)

Trojni sastanak u Dimaru na pripremama Napolija, na kome su učestvovali gazda kluba Aurelio De Laurentis, sportski direktor Đovani Mana i trener Maks Alegri, proizveo je par smernica kada je u pitanju prelazni rok Napolija.

Veliki šok za Napoli je povreda Bonđorna. Defanzivac je operisan i vratiće se na teren tek krajem godine. Reč je o četvrtoj teškoj povredi italijanskog reprezentativca otkako je prešao iz Torina u Napulj i, po sopstvenom priznanju Mane, Napoli će morati da kupi jednog defanzivca.

Alegrijeva želja je da to bude Gati iz Juvea, dok Mana želi da proba da stigne do defanzivca Udinezea Solea, imajući u vidu odlične poslovne odnose između familija De Laurentis i Poco i seriju poslova koje su zaključili u prethodne dve decenije.

Sa sastanka u Dimaru je procurelo i da Angisa i De Brujne ostaju u Napoliju, odnosno da Alegri smatra da su njih dvojica važni stubovi, neophodni za juriš na skudeto u sledećoj sezoni.

Što se tiče pojačanja, svi pregovori, osim za defanzivca, na čekanju su budući da Napoli mora da proda seriju igrača na koje Alegri ne računa i tako obezbedi solidnu novčanu bazu da dovede pre svega novog golmana i Zebaljosa iz Boke juniors.

FRIDKIN DAO ZELENO SVETLO ZA KUPOVINU NUSE

Familija Fridkin je naučila lekciju iz neuspešnih pregovora za Samervila i Grinvuda i ne želi da ponovi grešku sa Nusom. Rajan Fridkin je stigao u Rim upravo sa tom misijom da pruži podršku, pre svega finansijsku, u naporima sportskog direktora Tonija D’Amika da uspešno kompletira pregovore sa Lajpcigom oko Nuse.

Ipak, valja napomenuti da oko Nuse postoje dve moguće zamke iza ugla. Prva je zdravstveno stanje Norvežanina. Naime, on nije prošao medicinske preglede u Brentfordu. Engleski doktori su upozorili Brentford na probleme igrača sa leđima i kolenima i on je umesto u Premijer ligi završio u Bundesligi u redovima Lajpciga. Dakle, u Trigoriji će morati da podvrgnu Nusu ozbiljnim i detaljnim pregledima pre nego što ozvaniče transfer.