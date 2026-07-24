Buongiorno Italia: Kardinale nastavlja da imitira Berluskonija
Vreme čitanja: 6min | pet. 24.07.26. | 10:11
Vlasnik Milana lično dočekao Amorima, upoznao ga sa Milanelom, a imao je važnu ulogu i oko ostanka Luke Modrića u taboru Rosonera
(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)
Džeri Kardinale sve više ulazi u ulogu koju je sam sebi dodelio kada je u jednom dahu, po završetku sezone, otpustio kompletan stručni i rukovodeći štab Milana. Upadljivo je da vlasnik Rosonera sve više imitira poteze i obrazac ponašanja Silvija Berluskonija. Ne radi se samo o potrošnji novca — 100 miliona za Gonsala Ramoša i Marija Hilu — ili izboru trenera kao što je Amorim, već i o malim, ali simboličnim gestovima: dočekao je lično portugalskog stručnjaka i upoznao ga sa Milanelom, zatim je doleteo helikopterom u sportski centar Rosonera, a prethodnu noć je prespavao u Milanelu. Jedini vlasnik Milana koji je to uradio pre njega bio je upravo Berluskoni.
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Kardinale je učestvovao i u pregovorima sa Lukom Modrićem oko produžetka saradnje do leta 2027. godine. U klubu tvrde da je upravo Kardinaleovo angažovanje presudno doprinelo da Modrić pristane da odigra poslednju sezonu u dresu Milana.
Ambicioznost Kardinalea u ovoj sezoni ogleda se i kroz nameru da investira u dovođenje novih igrača svaki evro koji stigne od prodaje fudbalera Milana, počev od Leaa.
Konačno je neko zakucao na vrata Milana za portugalskog krilnog napadača. Ne radi se o klubovima iz Premijer lige kako je to priželjkivao Leao, već o Fenerbahčeu.
Istanbulski klubovi, pogotovo Galatasaraj i Fenerbahče, podigli su nivo svog rivalstva do novih „novčanih” visina: troše stotine miliona evra za transfere i faraonske plate. Fener je već potrošio 40 miliona za Grinvuda, 18 miliona za Murićija, devet miliona za Akea i spreman je da izdvoji 50 miliona za Leaa, plus 12 miliona evra po sezoni. Turci nude fiksnu platu Leau od osam miliona, plus 1,5 miliona ako odigra 20 ili više utakmica, još milion i po ako postigne 15 ili više golova, i dodatni milion za titulu prvaka Turske.
Najveće prepreke za realizaciju transfera su Leaova rešenost da nastavi karijeru u Premijer ligi i obaveza Fenerbahčea da proda barem devet od 23 stranca u igračkom kadru.
Mirođija u čitavom poslu je Žorže Mendeš. Moćni menadžer nije agent Leaa, ali je posrednik u poslu i njegova agencija se stavila na raspolaganje Feneru da im pomogne u „sistematizaciji” viška stranaca u timu kako bi napravili mesto za Leaa.
S druge strane, Leao će morati da se pomiri sa sudbinom i prihvati ponudu turskog kluba ako se na horizontu u relativno kratkom roku ne pojavi neki engleski klub.
Milan već ima jasne ideje kako da upotrebi novac od prodaje Leaa. Rosoneri će investirati 40 miliona evra u dovođenje Karecasa iz Briža. Loša iskustva sa De Ketelareom i Jašarijem nisu pokolebala tim iz Milana da proba sa još jednom velikom investicijom u igrače iz flamanskog kluba.
DE BRUJNE OSTAJE, LUKAKU NA PRODAJU
Trojni sastanak u Dimaru na pripremama Napolija, na kome su učestvovali gazda kluba Aurelio De Laurentis, sportski direktor Đovani Mana i trener Maks Alegri, proizveo je par smernica kada je u pitanju prelazni rok Napolija.
Veliki šok za Napoli je povreda Bonđorna. Defanzivac je operisan i vratiće se na teren tek krajem godine. Reč je o četvrtoj teškoj povredi italijanskog reprezentativca otkako je prešao iz Torina u Napulj i, po sopstvenom priznanju Mane, Napoli će morati da kupi jednog defanzivca.
Alegrijeva želja je da to bude Gati iz Juvea, dok Mana želi da proba da stigne do defanzivca Udinezea Solea, imajući u vidu odlične poslovne odnose između familija De Laurentis i Poco i seriju poslova koje su zaključili u prethodne dve decenije.
Sa sastanka u Dimaru je procurelo i da Angisa i De Brujne ostaju u Napoliju, odnosno da Alegri smatra da su njih dvojica važni stubovi, neophodni za juriš na skudeto u sledećoj sezoni.
Što se tiče pojačanja, svi pregovori, osim za defanzivca, na čekanju su budući da Napoli mora da proda seriju igrača na koje Alegri ne računa i tako obezbedi solidnu novčanu bazu da dovede pre svega novog golmana i Zebaljosa iz Boke juniors.
FRIDKIN DAO ZELENO SVETLO ZA KUPOVINU NUSE
Familija Fridkin je naučila lekciju iz neuspešnih pregovora za Samervila i Grinvuda i ne želi da ponovi grešku sa Nusom. Rajan Fridkin je stigao u Rim upravo sa tom misijom da pruži podršku, pre svega finansijsku, u naporima sportskog direktora Tonija D’Amika da uspešno kompletira pregovore sa Lajpcigom oko Nuse.
Ipak, valja napomenuti da oko Nuse postoje dve moguće zamke iza ugla. Prva je zdravstveno stanje Norvežanina. Naime, on nije prošao medicinske preglede u Brentfordu. Engleski doktori su upozorili Brentford na probleme igrača sa leđima i kolenima i on je umesto u Premijer ligi završio u Bundesligi u redovima Lajpciga. Dakle, u Trigoriji će morati da podvrgnu Nusu ozbiljnim i detaljnim pregledima pre nego što ozvaniče transfer.
Drugo neprijatno iznenađenje mogao bi da bude Lajpcig sa dizanjem cene, budući da znaju da se Roma nalazi u delikatnoj poziciji, a da ima novca na raspolaganju.
U tom kontekstu mlađi Fridkin je upoznat i sa rezervnim planovima dvojca D’Amiko - Gasperini s obzirom na to da su već individualizovana alternativna rešenja, počev od Šjelderupa, Nusinog zemljaka koji mu je uzeo mesto na Mundijalu u Americi, preko El Malea iz Kelna i Mike Godtsa iz Ajaksa.
JUVE, JOŠ JEDAN POKUŠAJ ZA KOLO MUANIJA
Juve ne odustaje od Kolo Muanija. Stara dama je stavila na sto 40 miliona za napadača PSŽ-a, ali šampion Evrope ima novi zahtev — želi procenat od buduće prodaje svog centarfora. U Torinu smatraju da je 40 miliona više nego dovoljno, tim pre što sa tom cifrom PSŽ izbegava da napravi tzv. minusvalencu, važnu kada je u pitanju finansijski fer-plej UEFA.
Inače, Juve već ima dogovor sa Kolom Muanijem za petogodišnji ugovor. Paralelno, treba držati i dalje na oku Dušana Vlahovića u opticaju Juventusa, tim pre što su za Spaletija Dušan i Kolo Muani više komplementarni nego alternativni igrači. Drugim rečima, dolazak Kolo Muanija ne isključuje „povratak” Dušana.
U međuvremenu, Juve počinje da se miri sa činjenicom da neće uspeti da dođe do Dibua Martineza i počeo je ozbiljnije da gleda okolo u potrazi za drugim solucijama. Problem je što dva moguća rešenja ne daju dovoljne garancije, odnosno i Vikario i Suzuki predstavljaju više opklade nego garancije. Eto zašto Juve u pregovorima sa Totenhemom i Parmom igra na kartu pozajmice sa pravom otkupa koje može da se pretvori u obavezni.
INTER SPREMA NOVI UGOVOR ZA PIJA ESPOZITA
Nije prošlo ni godinu dana, a Inter već razmišlja da dodatno blindira Pija Espozita. Marota i Auzilio pripremaju produžetak ugovora sa mladim centarforom za još godinu dana, što će reći do 2031. godine, uz povećanje plate.
Plan rukovodilaca Intera je da igraju unapred i da iz godine u godinu povećavaju platu Piju Espozitu uz posledično produžavanje ugovora. Na taj način bi centarfor bio zadovoljan, a Inter siguran da drži sve karte u rukama oslanjajući se na dug ugovor. Espozito trenutno prima 1.200.000 evra i sa novim ugovorom bi taj iznos bio povećan za oko 50 odsto sa perspektivom da već sledećeg leta bude revidiran.
Dodatni motiv za specijalni tretman Pija Espozita je odgovornost koja će biti na njegovim leđima, pogotovo na startu sezone, s obzirom na to da će Lautaro Martinez i Markus Tiram doći u Milano neposredno pred početak šampionata.
Kristijan Kivu već konstruiše igru oko Pija Espozita i, imajući u vidu njegove karakteristike, on je idealan špic u formaciji 3-4-2-1.
Hakan Čalhanoglu i Inter su postigli dogovor da Turčin ostane do kraja ugovora, to jest do sledećeg leta, i tada će moći da izabere da li će otići u klub za koji navija odmalena ili u redove rivala, budući da Galatasaraj i Fenerbahče nemaju problema sa novcem sudeći po aktivnosti u poslednjim prelaznim rokovima.
Čalhanoglu će početi sezonu kao starter, ali će tokom sezone njegovo prisustvo biti prilagođeno njegovim godinama i fizičkoj kondiciji, pošto Kivu želi da izbegne povrede i duga odsustva Hakana. U tom kontekstu su veoma važni odgovori i napredak Aleksandra Stankovića kao alternative iskusnom Turčinu.
Primera radi, u sezonama sa Inzagijem na klupi Čalhanoglu je provodio regularno preko tri hiljade minuta na terenu, dok je sa Kivuom prošle godine odigrao 2.137 minuta. Kivu želi da spoji romantično, korisno i praktično, to jest da omogući Čalhanogluu nezaboravni „last dance”, ali i da pripremi Stankovića za budućnost.