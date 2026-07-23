TRANSFERI (četvrtak, 23. jul)
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čet. 23.07.26. | 18:03
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Zvanično: Hristos Colis u Arsenalu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Karim Adejemi u Barseloni. Opširnije OVDE.
- Luka Modrić stvio paraf na novi ugovor sa Milanom. Opširnije OVDE.
- Njukasl odbio Arsenalu 82.000.000 za Bruna Gimaraesa. Opširnije OVDE.
- Vanja Dragojević ozvaničen u Rendžersu. Opširnije OVDE.
- Junajted hoće još jednog veznog: Baleba prioritet, Kone alternativa. Opširnije OVDE.
- Arsenal merka Džona Stonsa. Opširnije OVDE.
- Čelsi prvi u redu za Kerima Alajbegovića. Opširnije OVDE.
- River dovodi Anhela Koreu za 15.000.000. Opširnije OVDE.
- Jedva zagrebao seniore, Njukasl ga plaća 41.000.000. Opširnije OVDE.
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