TRANSFERI (četvrtak, 23. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Hristos Colis u Arsenalu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Karim Adejemi u Barseloni. Opširnije OVDE.

- Luka Modrić stvio paraf na novi ugovor sa Milanom. Opširnije OVDE.

- Njukasl odbio Arsenalu 82.000.000 za Bruna Gimaraesa. Opširnije OVDE.

- Vanja Dragojević ozvaničen u Rendžersu. Opširnije OVDE.

- Junajted hoće još jednog veznog: Baleba prioritet, Kone alternativa. Opširnije OVDE.

- Arsenal merka Džona Stonsa. Opširnije OVDE.

- Čelsi prvi u redu za Kerima Alajbegovića. Opširnije OVDE.

- River dovodi Anhela Koreu za 15.000.000. Opširnije OVDE.

- Jedva zagrebao seniore, Njukasl ga plaća 41.000.000. Opširnije OVDE.

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