Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Dvojka na Modre je bila ključna zabluda

ZAOKRUŽENO

FENERBAHČE - GORNJIK (tip 1, kvota 1,18) – rezultat 1:0

Možda se očekivala lakša, pre svega pobeda domaćina sa više golova, ali joj ipak ne treba gledati u zube, što bi se reklo. Jedan gol je rešio susret i obradovao hiljade MOZZARTOVIH igrača koji su se ovog utorka oslonili na ovaj kladilački tip.

LARN – C. ZVEZDA (tip 2, kvota 1,20) – rezultat 0:4

Nije za euforiju, nije za padanje u trans, ali jeste lepo. Crvena zvezda je pokazala kako se ponaša veliki favorit u evropskim kvalifikacijama i uz doziranje snage i personalnih resursa, lako savladala Larne (4:0) i praktično osigurala evropsku jesen.

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SABAH - KUPS (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 1:0

Trenutak odluke, koji je zapalio tribine Bank Respublika Arene, dogodio se u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Kada su svi već čekali odlazak na odmor, viđena je najlepša akcija na utakmici. Hrvatski internacionalac Ivan Lepinjica povukao je napad i poslao hirurški preciznu loptu u kazneni prostor gostiju. Tamo ju je, u maniru rasnih strelaca, dočekao srpski fudbaler Veljko Simić i rutinski matirao nemoćnog golmana.

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MJELBI - LINKOLN (tip 1, kvota 1,13) – rezultat 3:0

Rutinski posao obavio je švedski šampion Mjelbi protiv gibraltarskog Linkoln Red Impsa 3:0 (3:0). Sva tri gola senzacionalan prvak svoje zemlje dao je u rasponu od 13 minuta, između 18. i 31. minuta.

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KILMARNOK - HAMILTON (tip 1, kvota 1,28) – rezultat 1:0

Među najigranijim tipovima dana u MOZZARTU našao se i ovaj susret Liga kupa Škotske. Iako je kvota obećavala relativno lagan ulov, nije bilo baš tako. Ipak je u pitanju početak sezone, a tada je uvek teško progozirati konačne rezultate.

ŠTURM - HARTS (tip 1, kvota 1,85) – rezultat 4:0

Austrijanci su, zajedno uz našeg predstvanika, Crvenu zvzedu, bili najubedljivi i to protiv nimalo naivnog protivnika. Ipak, Škoti su lagano preslišani u Gracu, a golove su postigli Gorenc-Stanković, Mičel, Veinhandl i Hajl.

KILMARNOK – I. KILBRIDE (tip 1, kvota 1,28) – rezultat 4:3

Veoma zanimljiv sudar između prvo i trećeligaša u Kupu Škotske. Sevalo je i grmealo na SMISA stadionu. Poveo je gost čak 3:0 do 57. minuta, a onda se domaćin uozbiljioi uspeo do kraja meča totalno da preokrene stanje na terenu, ali i pisanije na semaforu.

PRECRTANO

TUN - DINAMO ZAGREB (tip 2, kvota 1,95) – rezultat 1:1

Gubili su, jurili, mučili se i maltene izginuli, žargonski rečeno, na ovom terenu, ali eto, izvukoše se. Na kraju, Tun i Dinamo Zagreb remizirali su u Švajcarskoj 1:1 (1:0). Meč je obeležio Miha Zajc, reprezentativac Slovenije.

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GETEBORG - LEVADIJA T. (tip 1, kvota 1,47) – rezultat 1:2

Ovo je možda i najveće iznenađenje tokom utorka u evropskim kvalifikacijama, a ovo ej bilo za Ligu konferencije. Zapravo domaćin nije sam zatresao mrežu, već je to za Šveđane uradio gostujući igrač Nvankvo, srećom po Levadiju, u 92. minutu.