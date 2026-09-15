Uz Mozzart Relax nema nerviranja, čak i kada tim na koji ste tipovali primi pet komada
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | uto. 15.09.26. | 11:32
Dvojka na Udineze prošla zbog našeg benefita uprkos porazu od Intera i donela 350.000 dinara
Mozzart Relax je već spasio mnogo tiketa. I dobio na popularnosti jer našim igračima daje priliku da se "opuste" i budu na dobitku čak i kada ono što su zamislili ne prođe. Bar ne na drugim mestima. Upravo se to desilo jednom našem igraču koji je na utakmici Inter - Udineze odigrao dvojku.
Inter je na toj utakmici pobedio sa 5:3. Ipak, zbog Mozzart Relax-a prošla je dvojka na Udineze. Zašto? Prosto, prvo pravilo našeg benefita jeste da ako tim na koji je tipovano povede sa dva gola razlike, taj par odmah može da se zaokruži.
Izabrane vesti
Udineze je golovima Abankve u devetom i Ekelenkampa u 16. minutu uspeo da dođe do vođstva od 2:0 i dvojka je tog momenta došla. To što je Inter posle pokazao klasu i dao pet golova, te na kraju slavio - nije bilo važno onima koji su u Mozzartu igrali na Udineze, pogotovo ne našem igraču koji je zbog smele uplate od 25.000 dinara na kvotu 14, ali uz veliku "pomoć prijatelja" inkasirao 350.000 dinara.
Kao što se da primetiti, u Mozzart kladionicama – svi pobeđuju. A, Mozzart Relax radi za tebe.