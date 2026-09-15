Uz Mozzart Relax nema nerviranja, čak i kada tim na koji ste tipovali primi pet komada

Mozzart Relax je već spasio mnogo tiketa. I dobio na popularnosti jer našim igračima daje priliku da se "opuste" i budu na dobitku čak i kada ono što su zamislili ne prođe. Bar ne na drugim mestima. Upravo se to desilo jednom našem igraču koji je na utakmici Inter - Udineze odigrao dvojku.

Inter je na toj utakmici pobedio sa 5:3. Ipak, zbog Mozzart Relax-a prošla je dvojka na Udineze. Zašto? Prosto, prvo pravilo našeg benefita jeste da ako tim na koji je tipovano povede sa dva gola razlike, taj par odmah može da se zaokruži.