Najbolji tim devetog kola Mozzart Bet Superlige: Nikoga iz Zvezde, najviše iz Radničkog 1923

Najubedljiviji u devetom kolu Mozzart Bet Superlige bili su fudbaleri kragujevačkog Radničkog 1923, koji su sa čak 5:0 savladali Mladost iz Lučana na svom Čika Dači, dok su najveći utisak ostavili igrači Vojvodine, pobedivši Partizan u gostima sa 3:2. Bilo je to sjajno izdanje i novosadskog i kragujevačkog tima, te ne čudi što su njihovi igrači najzastupljeniji u najboljem timu minule runde domaćeg prvenstva.

Čak četvorica ih je iz Radničkog, trojica iz Vojvodine, a po jedan iz Partizana, Železničara, niškog Radničkog i Mačve. Interesantno je da ovaj put nema nikoga iz vodeće Crvene zvezde, ali osim lepog gola Vasilija Kostova malo toga pohvalnog prikazali su crveno-beli u Loznici protiv IMT-a (1:0).