Najbolji tim devetog kola Mozzart Bet Superlige: Nikoga iz Zvezde, najviše iz Radničkog 1923
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 11:33
Kvartet Radničkog 1923, trilin Vojvodine i po jedan iz Partizana, Železničara, niškog Radničkog i Mačve
Najubedljiviji u devetom kolu Mozzart Bet Superlige bili su fudbaleri kragujevačkog Radničkog 1923, koji su sa čak 5:0 savladali Mladost iz Lučana na svom Čika Dači, dok su najveći utisak ostavili igrači Vojvodine, pobedivši Partizan u gostima sa 3:2. Bilo je to sjajno izdanje i novosadskog i kragujevačkog tima, te ne čudi što su njihovi igrači najzastupljeniji u najboljem timu minule runde domaćeg prvenstva.
Čak četvorica ih je iz Radničkog, trojica iz Vojvodine, a po jedan iz Partizana, Železničara, niškog Radničkog i Mačve. Interesantno je da ovaj put nema nikoga iz vodeće Crvene zvezde, ali osim lepog gola Vasilija Kostova malo toga pohvalnog prikazali su crveno-beli u Loznici protiv IMT-a (1:0).
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Krenimo redom po pozicijama... Na golu se istakao Vukašin Jovanović, koji je uprkos porazu Mačve od Železničara sa 0:2 doprineo da njegova ekipa ne doživi potpuni debakl. Dugo je držao dve nule na semaforu, odbranio i penal, da bi ga gosti, ipak, probili petnaestak minuta pre kraja.
U odbrani su dvojica igrača kragujevačkog Radničkog, Bojica Nikčević na desnom beku i štoper Nikola Marjanović, uz levu aut-liniju je sjajni Petar Sukačev, a na mestu još jednog štopera iskusni Uroš Vitas iz niškog Radničkog, koji je u uvodnom meču runde savladao OFK Beograd Mozzart Bet sa 3:1.
Na pozicijama centralnih vezista našli su se Njegoš Petrović (Vojvodina) i Nemanja Glavičić (Radnički 1923), ispred njih Davorin Tošić iz Železničara, a na krilima Mohamed Sise (Radnički 1923) i Milan Kolarević (Vojvodina), kojem je ocena osam donela i priznanje za najboljeg pojedinca devetog kola domaćeg prvenstva.
Idealni tim 9. kola Mozzart Bet Superlige čine: Vukašin Jovanović (Mačva) 7,5 - Bojica Nikčević (Radnički 1923) 7, Uroš Vitas (Radnički Niš) 7, Nikola Marjanović (Radnički 1923) 7,5, Petar Sukačev (Vojvodina) 7,5 - Njegoš Petrović (Vojvodina) 7,5, Nemanja Glavčić (Radnički 1923) 7,5 - Mohamed Sise (Radnički 1923) 8, Davorin Tošić (Železničar) 7,5, Milan Kolarević (Vojvodina) 8 - Erik Kojzek (Partizan) 7.