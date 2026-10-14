Uzalud smešan pokušaj Reala, Vinijev bezobrazluk ozbiljno kažnjen

U izveštaju disciplinske komisije kazna za Vinisijusa je obrazložena po dva osnova. Prvo, Brazilac je dobio dve utakmice zgog nasilnog ponašanja u situaciji koja nije podrazumevala borbu za loptu. Drugo, suspendovan je na još dve utakmice zbog oštrih protesta kod glavnog sudije.

Real Madrid je pokušao da sačuva svoju zvezdu pisanom žalbom u kojoj tvrdi da je sudija napravio očiglednu grešku, objašnjavajući da priloženi snimci dokazuju da Vini nije vukao protivnika za kosu, već da je došlo do slučajnog kontakta njegove ruke sa kosom i trakom za kosu koju je protivnik nosio. Takođe, Real je objasnio da je Vinisijus imao priliku da se bori za loptu, što navodno potvrđuje njegovo naknadno učešće u akciji koja je završena golom. Za kraj, klub smatra da njegovi protesti ne mogu predstavljati poseban prekršaj i da to nije mogao da bude razlog za strožu kaznu.

Pa, da li više verujete Realu ili sopstvenim očima?

Dakle, Vinisijus će propustiti predstojeći okršaj sa Seviljom 18. oktobra, potom El Klasiko nedelju dana kasnije, neće ga biti ni protiv Rasinga prvog novembra, kao ni protiv Valensije na Mestalji sedmog novembra. Na teren će u La Ligi tek 22. novembra protiv Selte.