(©Starsport)
(©Starsport)

UŽIVO: Crvena zvezda – Mladost 0:0, veliki promašaj Arnautovića

ned. 18.10.26. | 14:43

Pratite sa nama tok meča na Marakani

CRVENA ZVEZDA – MLADOST 0:0

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Beograd
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Milan Ilić

CRVENA ZVEZDA (3-2-4-1): Radanović – Učena, Veljković, Strika – Badžo, Abu Fani - Bukari, Čam, Katai, Balov - Arnautović.

MLADOST (5-4-1): Samčović – Cvetković, Jovanović, Ćirković, Joksimović, Petrović – Tašovski, Jovičić, Kijevčanin, Ćirić – Todosijević.

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