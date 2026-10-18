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UŽIVO: Crvena zvezda – Mladost 0:0, veliki promašaj Arnautovića
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ned. 18.10.26. | 14:43
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CRVENA ZVEZDA – MLADOST 0:0
Beograd
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Milan Ilić
CRVENA ZVEZDA (3-2-4-1): Radanović – Učena, Veljković, Strika – Badžo, Abu Fani - Bukari, Čam, Katai, Balov - Arnautović.
MLADOST (5-4-1): Samčović – Cvetković, Jovanović, Ćirković, Joksimović, Petrović – Tašovski, Jovičić, Kijevčanin, Ćirić – Todosijević.
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