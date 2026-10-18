(ABA/Krka/Drago Perko/kosarka.si)
UŽIVO: Krka – Crvena zvezda
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ned. 18.10.26. | 16:20
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ABA liga, Grupa A, 4. kolo
Krka – Crvena zvezda
/18:27/
Dvorana: Leon Štukelj (Novo Mesto)
Sudije: Oktavijan Goina, Peter Gačik, Silvija Aleksandra Zbikovska
Krka: Krošelj, D. Boldvin, Doličar, Sirs, Božić, Oman, Šikanić, Klobučar, Mahkovic, N. Smit, G. Smit, Rebec
Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Đurišić, P. Boldvin, Medarević, Nvora, Kremer
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