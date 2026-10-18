(ABA/Krka/Drago Perko/kosarka.si)
(ABA/Krka/Drago Perko/kosarka.si)

UŽIVO: Krka – Crvena zvezda

ned. 18.10.26. | 16:20

Pratite dešavanja iz Novog Mesta na Mozzart Sportu

!!! KVOTE UŽIVO !!!

ABA liga, Grupa A, 4. kolo

Krka – Crvena zvezda
/18:27/

Dvorana: Leon Štukelj (Novo Mesto)
Sudije: Oktavijan Goina, Peter Gačik, Silvija Aleksandra Zbikovska

Krka: Krošelj, D. Boldvin, Doličar, Sirs, Božić, Oman, Šikanić, Klobučar, Mahkovic, N. Smit, G. Smit, Rebec

Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Đurišić, P. Boldvin, Medarević, Nvora, Kremer

tagovi

KrkaKK Crvena zvezdaUŽIVOABA liga
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

KK Crvena zvezda

Sledeća vest