KRAJ: Crvena zvezda - Radnički Niš 3:0
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ned. 20.09.26. | 19:03
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CRVENA ZVEZDA – RADNIČKI NIŠ 3:0 (2:0)
/Arnautović 29, Abu Fani 38, Handel 49/
Beograd
Stadion: Rajko Mitić
Gledalaca: Oko 4.000
Sudija: Novak Simović
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Nakajama, Veljković, Strika (od 60. Ristić) - Gaštarov, Elšnik - Handel (od 60. Kostov), Abu Fani - Loizu (od 77. Kim), Katai (od 60. Ivanić), Arnautović (od 60. Dijeng).
RADNIČKI NIŠ (4-2-3-1): Kostić - Veličković, Vitas, Jokić, Vidović (od 46. Abas) - Krajišnik, Milosavljević - Nikolić (od 46. Petrović), Izderić, Mustafa (od 62. Ivanović) - Šestjuk (od 74. Rošević)
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