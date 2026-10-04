UŽIVO: Holandija - Srbija 0:0
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ned. 04.10.26. | 19:34
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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 4. KOLO:
HOLANDIJA - SRBIJA 0:0
Stadion: Filips stadion
Kapacitet: 35.000
Sudija: Donatas Rumšas (Letonija)
HOLANDIJA: Verbrugen - Damfris, Van Dajk, Kopmajners, Van de Ven - Gravenberh, Ferman, Rejnders - Samervil, Merdink, Lang;
SRBIJA: VMS - Nedeljković, S. Gudelj, Babić, Pavlović, Terzić - Lukić, Stanković, Samardžić - Tadić, Cvetković
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