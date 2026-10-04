Asvelova drama - bez poena 129 sekundi; Neverovatni Hifi pogodio za pobedu Pariza

Lako nije bilo jer su morali da se vraćaju iz zaostatka konstantno. Nisu baš bili dobri ofanzivno, dali su svega 12 poena u prvoj deonici i bili u zaostatku od minus sedam, da bi se u drugom kvartalu vratili i odigrali veoma dobro, ali su morali na veliki odmor sa košem manje. U trećoj četvrtini su otvorili serijom 9:0, delovalo je da mogu tada da se odlepe, ali domaćin je igrao odlično, iako je daleko slabiji. Uspeli su da pred poslednjih deset minuta održe korak i da budu u poenu zaostatka, a sve zakuvalo pred završnicu.

Bio je egal, obe ekipe smenjivale su se u vođstvu i čak je poveo Gravelin na dva i po minuta do kraja. Tada je Voters pogodio trojku za +2, onda i Sestina za pet poena viška i verovali ili ne, u poslednja dva minuta i devet sekundi, nije bilo više nijednog jedinog poena! Veliki broj promašaj, dobrih odbrana, nikakvih bacanja, pa je rezultat ostao isti kakav je bio na 129 sekundi do kraja. Stvarno neverovatno.

Do trijumfa su goste predvodili Voters sa 14 i Dada Fodžo i Sestina sa po 12 poena. Kod domaćina su se istakli Giljard sa 15, Luis sa 14 poena i devet skokova i Trefl sa deset.