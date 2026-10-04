Asvelova drama - bez poena 129 sekundi; Neverovatni Hifi pogodio za pobedu Pariza
Vreme čitanja: 3min | ned. 04.10.26. | 21:01
Zanimljive utakmice francuskih predstavnika u Evroligi, dosta drame u domaćem šampionatu
Košarkaši Asvela uspeli su da ostvare pobedu na teškom gostovanju Gravelinu i to teškom mukom. U napetoj završnici moglo je da bude svašta, ali su došli do pobede (70:65) i nastavljaju sa dobrim igrama na startu sezone.
Malo ko je očekivao da će ekipa Tonija Parkera biti ovako dobra, posle svih dešavanja letos i raspada super-tima koji je napravio jer su propale sve investicije, ali evo ih. Igraju dobru košarku i pobeđuju, makar na individualni kvalitet.
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Lako nije bilo jer su morali da se vraćaju iz zaostatka konstantno. Nisu baš bili dobri ofanzivno, dali su svega 12 poena u prvoj deonici i bili u zaostatku od minus sedam, da bi se u drugom kvartalu vratili i odigrali veoma dobro, ali su morali na veliki odmor sa košem manje. U trećoj četvrtini su otvorili serijom 9:0, delovalo je da mogu tada da se odlepe, ali domaćin je igrao odlično, iako je daleko slabiji. Uspeli su da pred poslednjih deset minuta održe korak i da budu u poenu zaostatka, a sve zakuvalo pred završnicu.
Bio je egal, obe ekipe smenjivale su se u vođstvu i čak je poveo Gravelin na dva i po minuta do kraja. Tada je Voters pogodio trojku za +2, onda i Sestina za pet poena viška i verovali ili ne, u poslednja dva minuta i devet sekundi, nije bilo više nijednog jedinog poena! Veliki broj promašaj, dobrih odbrana, nikakvih bacanja, pa je rezultat ostao isti kakav je bio na 129 sekundi do kraja. Stvarno neverovatno.
Do trijumfa su goste predvodili Voters sa 14 i Dada Fodžo i Sestina sa po 12 poena. Kod domaćina su se istakli Giljard sa 15, Luis sa 14 poena i devet skokova i Trefl sa deset.
Pobedu je odneo i drugi evroligaški predstavnik Francuske. Pariz je posle velike drame savladao Le Man u gostima 103:101 i to trojkom Hifija na pet sekundi do kraja.
Bila je to klasična utakmica Pariza sa velikim brojem poena, jedan pravi susret u NBA stilu, gde je viđeno 204 poena. Igralo se koš za koš gotovo celu utakmicu i bilo je dramatično do poslednjih sekundi, kada je Nadir Hifi na minus dva pogodio trojku za pobedu i doneo trijumf Parizu.
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Na minut do kraja, Etjen je pogodio trojku za 100:99 i vođstvo Pariza, pa je na 19 sekundi do isteka vremena Hifi promašio trojku da reši utakmicu za +4. Svašta se dešavalo ispod koša Pariza u završnici i Dufal je posle svih promašaja i nadskakivanja uspeo da pogodio na sedam sekundi do kraja za vođstvo domaćina. Odmah je brzo izvedena lopta i Hifi je istrčao, pa u svom stilu pogodio za pobedu na pet sekundi do kraja. Ispravio se za onaj promašaj i prelomio meč.
Upravo je on bio i najefikasniji sa 33 poena, četiri skoka i devet asistencija, dok je Etjen imao 23 poena. Dokosi je upisao devet uz sedam skokova, kao i Tarpi, koji je imao devet skokova.
Kod Le Mana su najbolji bili Sjuart sa 29, Ažinsa sa 20, Vud sa 13 i Grashof sa 11 poena.