Makabi deklasirao Sašu Obradovića i Hapoel
Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 21:14
Učesnik Evrolige daleko bolji od tima iz Evrokupa
Izraelci teraju po svome kada su u pitanju domaća takmičenja jer trenutno igraju Liga kup na samom početku sezone. Igra se jedna utakmica na ispadanje, najjači timovi su domaćini, pa ni ne iznenađuju krajnji rezultati jer se svakako očekuje da će u finalu igrati Makabi iz Tel Aviva i njihov komšija Hapoel.
Evroligu ne igraju u Izraelu, ali ovaj njihov Liga kup se održava u njihovoj državi, tako da ima i podrške domaćih navijača. Baš pred domaćom publikom, Makabi iz Tel Aviva savladao je Hapoel Jerusalim 88:71 i otišao u finale Liga kupa Izraela.
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Dobro se držala ekipa Saše Obradovića u prvom poluvremenu. Igrali su odličnu odbranu, imali poen prednosti posle prve deonice i na poluvremenu, kada se igralo u sporijem ritmu i kada je gost mogao da kontroliše utakmicu baš jakom defanzivom i sporim napadima. Kada je počelo drugo poluvreme i kada se igra ubrzala sve se okrenulo. Uspeo je tim Odeda Kataša da nametne svoj ritam i promeni čitav tok meča, što na kraju konačan rezultat i govori. Od poena zaostatka na poluvremenu, ostvarili su veliku pobedu.
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Proradile su i trojke u trećoj četvrtini, brzo su uveli Hapoel u bonus, a uspeli su i da preokrenu i da na poslednji mali odmor odu sa pet poena prednosti. Kako je počela četvrta četvrtina, višak je rastao i rastao, došlo se do dvocifrene prednosti i kada su uzeli palicu u ruke, nisu je ispuštali. Nije bilo povratka za tim srpskog trenera, pa je Makabi otišao u finale.
Tamo ih čega baš Hapoel iz Tel Aviva, koji su deklasirali u finalu Superkupa Izraela, pa će borba za još jedan trofej domaći opet biti između njih.
Do pobede su Makabi predvodili Briset sa 17, Sorkin sa 16, Lundberg sa 14 i Hord sa 13 poena.
Kod Hapoela su se istakli Lofton sa 16, Milton sa 14 i Kejkok sa 12 poena.