Makabi deklasirao Sašu Obradovića i Hapoel

Dobro se držala ekipa Saše Obradovića u prvom poluvremenu. Igrali su odličnu odbranu, imali poen prednosti posle prve deonice i na poluvremenu, kada se igralo u sporijem ritmu i kada je gost mogao da kontroliše utakmicu baš jakom defanzivom i sporim napadima. Kada je počelo drugo poluvreme i kada se igra ubrzala sve se okrenulo. Uspeo je tim Odeda Kataša da nametne svoj ritam i promeni čitav tok meča, što na kraju konačan rezultat i govori. Od poena zaostatka na poluvremenu, ostvarili su veliku pobedu.

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Proradile su i trojke u trećoj četvrtini, brzo su uveli Hapoel u bonus, a uspeli su i da preokrenu i da na poslednji mali odmor odu sa pet poena prednosti. Kako je počela četvrta četvrtina, višak je rastao i rastao, došlo se do dvocifrene prednosti i kada su uzeli palicu u ruke, nisu je ispuštali. Nije bilo povratka za tim srpskog trenera, pa je Makabi otišao u finale.

Tamo ih čega baš Hapoel iz Tel Aviva, koji su deklasirali u finalu Superkupa Izraela, pa će borba za još jedan trofej domaći opet biti između njih.

Do pobede su Makabi predvodili Briset sa 17, Sorkin sa 16, Lundberg sa 14 i Hord sa 13 poena.

Kod Hapoela su se istakli Lofton sa 16, Milton sa 14 i Kejkok sa 12 poena.