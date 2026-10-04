Velika pobeda, ali ne i najveća; Nikitović posle Zvezde: Ispričana priča, idemo dalje

Još se uigrava nova ekipa. "Osam novih igrača... Mislim da je potrebno vreme da pokažu i loše lice i dobro lice. Možda su pokazali najbolje lice do sada, igrali smo pripreme jako dobro. Imali smo probleme sa povredama, došao je Rebić. Sve je to novo. Pitali su me šta da očekujem danas, ne znam. Novi je tim, treba da uđe u ligu, drugačije su pripreme od takmičarskih utakmica. Šta su prikazali večeras, to je odlično. Treba zadržati ritam. Svi smo motivisani na Crvenu zvezdu, treba dobiti Krku na strani, Široki kod kuće. To su naši targeti, ne treba da razmišljamo o pobedi. Ali za naš posao koji radimo ovde, moramo dalje".

Smatra da im ovo nije najveća pobeda. "Pa, nije... Nije najveća, velika jeste, ali nije najveća. Prošle godine Partizan u polufinalu i borba za prvaka Srbije je velika pobeda. Ne mogu da kažem da je najveća, bilo ih je dosta i osvajanja titula i tako dalje, mojih lično. Velika pobeda jeste, ali nije najveća" .

Visoki košarkaši odigrali su sjajno.

"Mislim da su i Rebrača, Stanojević i Gašić odigrali dobro. Stanojeviću je treća godina, Gašić treća i po, Rebrača je kapiten. Oni su uhvatili priključak ABA lige, pre FMP-a nisu bili abaligaški igrači. Oni tu najveći deo posla rade. Nadam se da će biti u kontinuitetu tako. Ne bih se složio da su manji ljudi, ništa niži od igrača Zvezde. Stanojević i Rebrača su viši od četvorke. To su naši srpski igrači koji ih imamo, ne znam koliko ih ima još po Srbiji u ostalim ekipama".

Vredi ova pobeda i za samopouzdanje.

"Ja ću se truditi da ovo što ste vi meni pitali, da istisnem iz glave i sebi i njima, jer mi ako živimo u odnosu na ovu pobedu. Mogu da dobijem otkaz za 15 dana na tri vezana poraza. Trenerski poziv i igrački... To je od danas do sutra, od subote do srede. Svestan sam toga i moraju i oni da budu svesni, lako se okrene ćurak na drugu stranu. Sigurno neće biti olakšavajuća okolnost za dalje".

Nil i Raš su bili sjajni protiv Crvene zvezde.

"Svi mi radimo, svi klubovi rade i traže igrače. Jednostavno, dovođenje igrača, proveravanje, gledanje... Nekad se pogodi, nekad ne. Ne samo za Amerikance, nego i naših. Kad gledamo sastav, fantastičan posao su napravili i Belić i Kovačević koji nisu igrali ABA ligu. Ali Zvezdu spustitili na 40 poena u prvom poluvremenu, napadačka ekipa neverovatno. Oni su dali 89 poena, ali je njihov problem što su primili 90. Oni mogu da daju 120 poena", zaključio je.