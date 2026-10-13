UŽIVO - Liga šampiona: Preokreti Barselone i Bajerna
uto. 13.10.26. | 20:49
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LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO
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Atletiko Madrid - Mančester Junajted 1:0 (1:0)
/Barios 1/
Crveni karton: Leni Joro (Mančester Junajted)
Atletiko Madrid: Oblak – Ljorente, Romero, Hancko, Grimaldo – Simeone, Barios, Kardoso, Baena – Alvarez, Li
Mančester junajted: Lamens – Heven, Joro, Martinez, Dalot – Santos, Tilemans – Baleba, Fernandes, Rašford – Embuemo
Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)
/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/
Galatasaraj: Čakir – Jilmaz, Sančez, Jakobs, Elmali – Lemina, Toreira – Akgun, Batrakov, Leao – Osimen
Barselona: Đ. Garsija – E. Garsija, Kubarsi, Martin, Kanselo – Rodri, Pedri – Jamal, Fermin, Gordon - Olmo
Inter - Klub Briž 1:3 (1:1)
/Lautaro 44 - Tresoldi 30pen, 63, 74/
Inter: Martinez – Bisek, Akandži, Bastoni – Dijuf, Barela, Čalhanoglu, Zjelinski, Di Marko – Lautaro, Tiram.
Klub Briž: Zomer – Sabe, Spilers, Mehele, Sejs – Forbs, Vetlesen, Pots, Vanaken, Viržili, Tresoldi
Lajpcig - PSV 0:0
RB Lajpcig: Vamdevprt – Baku, Orban, Lukeba, Raum – El Ajnaui, Banzuzi – Gruda, Enkunku, Nusa – Kardoso
PSV: Kovar – Dest, Getrujda, Obispo, Kostić – Sano, Til, Žunior – Perišić, Mejnans, Van Bomel
Viljareal - Napoli 2:1 (2:1)
/Mikautadze 23, Murinjo 26 - Rahmani 8/
Viljareal: Žunior – Murinjo, Navaro, Vejga, Romero – Komesanja, Saliba, Gej, Moleiro – Moreno, Mikautadze
Napoli: V. Milinković Savić – Rahmani, Marin, Badijašil – Politano, Gilmur, Mektomini, Di Lorenco – Žovane, De Brujne - Hejlund
Viking - Bajern 2:3 (2:0)
/Stensens 2, Kristijansen 38 - Kejn 54pen, 60/
Crveni karton: Majkl Olis (Bajern Minhen)
Viking: Estbe – Henehajm, Stensnes, Galhner, Haugen – Bjerdal, Bel, Askidsen – Kristijanse, Botenhajm, Tripić
Bajern: Urbig – Lajmer, Kim, Ta, Braun – Kimih, Bišof – Olis, Karl, Dijaz - Kejn
Arsenal - Lil 3:0 (0:0)
/Timber 64, Eze 67, Saka 71/
Arsenal: Raja – Timber, Konsa, Gabrijel, Luis Keli – Gimarais, Rajs – Madueke, Merino, Eze – Đekereš
Lil: Ezer – Gofi, Engoj, Aleksandro – Bentale, Andre – Bakva, Mukau, Haraldson - Ueda
Ranije danas:
Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:2)
/Suarez 22, Dumbija 75/
Lans: Riser - Baidu, Ganiju, Antonio - Abdulhamid, Kuizans, Haidara, Udol - Tovan, Kadil - Ivanović
Sporting Lisabon: Kajke Pereira - Arauho, Inasio, Kvarežma, Fresneda - Altimira, Simoeš - Irankunda, Dumbija, Katamo - Suarez
Sabah - Slavija Prag 2:0 (2:0)
/Paris 49, Mikels 88/
Sabah: Pokatilov - Zedadka, Solve, Mekarti, Puhač - Rahmonalijev, Lepinjica - Paris, Du Keiroz, Simić - Mikels
Slavija Prag: Marković - Zima, Engesan, Holeš - Šturm, Sadilek, Mozes, Vlček - Ajaosi, Provod - Hori