Veseli u ulozi navijača Partizana: Nije bilo priče da se vratim, Panter i ja komentarisali Željkov odlazak

Češki košarkaš u penziji se osvrnuo i na novu ekipu crno-belih, ali i na činjenicu da Željko Obradović sada predvodi protivnički tim.

"Jeste čudno, ali drže se. Nova je ekipa, mislim da trener pravi dobar posao. Najvažnije je da se bore i daju sve od sebe na terenu. Što se tiče dometa ove ekipe crno-belih, teško je davati bilo kakve prognoze na samom početku sezone jer ima mnogo utakmica da se igra. Najbitnije je da ekipa fizički izdrži i ostane zdrava. Sa ovakvim pristupom i borbenošću mogu daleko, ali izbegavam predikcije."

Na pitanje da li je postojala opcija da se pred kraj karijere vrati u Partizan, Veseli je bio jasan.

"Iskreno, nije bilo razgovora o tome. Odluku o završetku karijere doneo sam u svojoj glavi još na sredini sezone, tako da opcija povratka uopšte nije dolazila u obzir. Prelomio sam to na vreme", objasnio je Veseli.

On se dotakao i emotivnog odlaska Željka Obradovića iz Beograda.

"Nisam to pratio kao navijač, već u tom trenutku više kao protivnik. Naravno, u svlačionici smo komentarisali ceo taj događaj, pre svega Kevin i ja. Svima nam je to bilo čudno, ali takve stvari se dešavaju u sportu."

Posebnu pažnju Veseli je posvetio nekadašnjem saigraču Kevinu Panteru, koji ove sezone nosi kapitensku traku u Barseloni i pruža odlične partije.

"U Barseloni kapitenska traka možda nema toliki značaj u formalnom smislu, ali Panter svojim pristupom već godinama pokazuje šta znači biti lider na terenu i van njega – od pripreme za trening do samih utakmica".

Osvrnuo se i na svog prijatelja Nikolasa Laprovitolu koji doživljava drugu mladost u Huventudu.

"Gledao sam uživo polufinale Superkupa i stvarno je razbio tu utakmicu. Drago mi je zbog njega jer je preživeo tešku godinu i po dana sa povredama ACL-a, meniskusa i prepone. Nije lako vratiti se u ovakav ritam posle svega, a on sada ponovo uživa u košarci. Čuli smo se tokom utakmice sa Satoranskim, komentarisali smo kako je bio izuzetno motivisan protiv Barselone i pogađao je one svoje prepoznatljive, teške šuteve", zaključio je Veseli.

Priredila: Jana NAODOVIĆ